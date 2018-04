Inside Xbox – Weitere Xbox Classic Spiele abwärtskompatibel?

Die Live-Show Inside Xbox feierte am 10. März ihr Debüt. Die von der Community gelobte Show geht mit Folge 2 am 10. April online. Der Ankündigungstrailer zur zweiten Folge zeigt den Eröffnungsscreen der ersten Xbox aus dem Jahre 2002. Es deutet also alles daraufhin, dass wir weitere Xbox Classic Spiele als abwärtskompatible Titel erwarten können.

Auf Xbox Wire wurde dies sogar offiziell mit diesem Satz bestätigt:

„One of our most common requests is for Original Xbox Backward Compatibility news, and we’ll be starting off the show with a big update on just that.“

Was soviel bedeutet wie: „Eine unserer häufigsten Nachfragen sind Neuigkeiten über die Abwärtskompatibilität der Xbox Classic Spiele. Mit einem großen Update auf die Frage werden wir die Show starten!“

Wir dürfen davon ausgehen, dass weitere Xbox Classic Games aus dem Xbox 360 Store auf Xbox One nachziehen.

Bereits abwärtskompatible Xbox Classic Spiele:

Black

BloodRayne 2

Crimson Skies: High Road to Revenge

Dead to Rights

Fuzion Frenzy

Grabbed by the Ghoulies

The King of Fighters Neowave

Ninja Gaiden Black

Prince of Persia: The Sands of Time

Psychonauts

Red Faction 2

Sid Meier’s Pirates

Star Wars: Knights of the Old Republic

Der Trailer mit Xbox Classic Opener.



Quelle: Xbox Wire, majornelson