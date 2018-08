INJUSTICE 2 BAND 1: EINE NEUE BEDROHUNG – Comic Review

„Das Prequel zum Video-Game INJUSTICE 2 bringt wie seine Vorgängerserien bombastische Superhelden-Schlachten, dramatische Action und überraschende Wendungen: Der stählerne Diktator Superman ist besiegt, doch eine neue Macht greift nach der Weltherrschaft. Dafür bringt sie die Killertruppe Suicide Squad unter ihre Kontrolle, angeführt von einem neuen, schießwütigen und eiskalt mordenden Batman!“

Autor: Tom Taylor

Zeichner: Bruno Redondo, Daniel Sampere und Mike Miller

Danke an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Preis: 15,99€

Release: Bereits erschienen!

Zum Comic

INJUSTICE 2 BAND 1: EINE NEUE BEDROHUNG ist ein Sammelband, welches auf 132 Seiten die ersten sechs Ausgaben von INJUSTICE 2 umfasst. Die in 2017 erschienene Comic-Reihe bezieht sich auf das gleichnamige Prügelspiel für Konsole und PC und dient als Story-Prequel. Verantwortlich für den Comicableger sind erneut als Autor Tom Taylor und die Zeichner Bruno Redondo, Daniel Sampere und Mike Miller. Neben der Story gibt es noch ein Wort an die Leser über die Entstehung der Geschichte und zu Helden, wie Blue Beetle und der Suicide Squad. Band 2 wurde auch schon bekannt gegeben und steht am 14. August zum Verkauf.

Story

Superman sitzt in Gefängnis, da ihn der Verlust von Frau, Kind und seinem Heimatplaneten zu einem Diktator werden ließ. Nach dem Krieg, in welchem viele Helden starben, die sich auf Superman’s oder Batman’s Seite stellten, liegt es an Bruce Wayne wieder Normalität einkehren zu lassen. An seiner Seite Harley Quinn die Ex-Frau vom Joker. Als ein zweiter Batman aus einer verzerrten Dimension aufgetaucht ist, der die Suicide Squad für seine Sache beansprucht, droht eine neue Gefahr zu entstehen. In dem Chaos schafft es sogar Superman sich aus seiner Zelle zu befreien und Ra’s al Ghul taucht zwischen all dem Trubel auch wieder auf. In dieser neuen Mission setzt Batman alles daran seine Freunde und seinen Sohn Damian zu schützen.

Fazit

INJUSTICE 2 BAND 1: EINE NEUE BEDROHUNG erzählt eine dramatische Geschichte zwischen Helden, die beide verschiedene Ansichten haben, wie man Frieden und Ordnung für die Welt erreicht. So mit bekommt man ein Civil War DC like. Was aus INJUSTICE 2 heraussticht, ist nicht nur die toll inszenierte Vorgeschichte zum Videospiel, sondern auch eine packende Story mit mehreren Seiten. Den „Eine neue Bedrohung“ wird gleich aus mehreren Perspektiven erzählt, was es schwer macht sich auf eine Seite zu schlagen. Das ist aber auch gut so! Die Dramatik baut sich dann auf, wenn Familienmitglieder oder beste Freunde in verschiedenen Teams mitwirken. Denn eigentlich kämpfen alle für das gleiche, nur eben mit anderen Mitteln und Wegen. Dank den Hauptfiguren Batman, Superman, Harley Quinn und Supergil können auf die unterschiedlichsten Figuren zurückgegriffen werden. Manche kommen sogar aus anderen Welten und Dimensionen.

Die Wendungen, die durch Familienkrisen oder Unfällen geschehen sorgen bei dem eh schon hoch dramatischen Comic für noch mehr Spannung. Ein ordentlicher Erzählfluss, der genügend Backup Story zu wichtigen Figuren erzählt und sich dabei kurz fasst, bietet ausreichend Hintergrund Information, um gleich in die Handlung einzusteigen. An einigen Stellen ist die Gewalt durch die Zeichner ziemlich drastisch dargestellt. Da kann schon mal in einer Blutfontäne der Kopf platzen kann. Die Farben sind super und durch Tag/Nacht wechsel und die vielen Locations gibt es auch ausreichend Abwechslung für die Augen. DC hat mit INJUSTICE 2 BAND 1: EINE NEUE BEDROHUNG einen echten Brecher gelandet. Vielleicht liegt es auch an der langjährigen Erfahrung von Tom Taylor, der schon Injustice: Gods Among Us und diverse X-Men Comics schrieb. Zugreifen ist Pflicht!

LESEPROBE

