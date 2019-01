Ina Müller moderiert Deutschen Computerspielpreis 2019

Am Dienstag, den 9. April 2019, begrüßt Moderatorin Ina Müller rund 700 geladene Gäste sowie prominente Laudatoren und Show-Acts zur 11. Verleihung des Deutschen Computerspielpreises (DCP).

In 14 Preiskategorien wetteifern die besten Spiele des Jahres um die begehrten silber-blauen Trophäen und Preisgelder in Höhe von insgesamt 590.000 Euro. Erstmals macht der Deutsche Computerspielpreis Station im Admiralspalast an der Berliner Friedrichstraße. Die legendäre Spielstätte steht seit Generationen für Kreativität und beste Unterhaltung. Wo einst ein Revue-Theater und Operettenhaus, Schwimmbäder oder eine Eislauf-Arena die Gäste begeisterten, heißt es jetzt: Bühne frei für Deutschlands beste Computerspiele! Die große Preisverleihung am 9. April wird auf www.deutscher-computerspielpreis.de übertragen.

Ina Müller moderiert Gala im Berliner Admiralspalast

Mit Moderatorin und Sängerin Ina Müller konnten die Ausrichter des Deutschen Computerspielpreises in diesem Jahr eine Moderatorin gewinnen, die für Kreativität und leidenschaftliche Unterhaltung steht. Ina Müller zählt mit Auszeichnungen wie dem Deutschen Fernsehpreis oder Grimme-Preis zu den erfolgreichsten Entertainerinnen Deutschlands. 2019 ist sie für ihre Late Night Show „Inas Nacht“ erneut für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.

Der Admiralspalast bietet einen perfekten Rahmen für die feierliche Preisverleihung. Das Haus an der Friedrichstraße blickt auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurück und steht bis heute für Kultur und Unterhaltung mit einer einzigartigen Atmosphäre in Berlin.

„Wir freuen uns, dass der Deutsche Computerspielpreis 2019 wieder in Berlin verliehen wird, denn in der ‚Hauptstadt der Spiele‘ ist viel in Bewegung. Ob internationale Player oder aufstrebende Indies, arena-füllende Gaming-Events oder innovative Konferenzen – und immer ganz nah am Puls der politischen Weichenstellungen: Der DCP wird in diesem Jahr bei uns in Berlin innerhalb einer besonders spannenden, dynamischen Entwicklung der gesamten Games-Branche stattfinden!“, betont Helge Jürgens, Geschäftsführer des Medienboard Berlin-Brandenburg. Das Medienboard Berlin-Brandenburg fördert die Gala des Deutschen Computerspielpreises im Rahmen der #gamesweekberlin 2019.

Ausrichter des Preises sind die Bundesregierung – vertreten durch die Staatsministerin für Digitalisierung und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) – sowie der game – Verband der deutschen Games-Branche.

Quelle: DCP