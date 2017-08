Immortal Unchained: Ein Action-Spiel mit Inspirationen von Dark Souls

Mit dem kommenden Titel Immortal Unchained wird ein düsterer Rollenspiel-Shooter Mix erscheinen bei dem man anmerkt das sich Inspirationen aus der Dark Souls Reihe finden lassen. Durch den ersten kleinen Trailer wird schon ein kleiner Vorgeschmack geboten was uns erwarten wird bei diesem Titel.

Passend zur Gamescom haben die Entwickler aus dem Hause Toadman Interactive das düstere Rollenspiel Immortals Unchained vorgestellt das für PC und Konsole erscheinen soll. Laut Entwickler heißt es das sie sich teilweise von der Dark Souls Reihe inspirieren haben lassen und so ein Mix aus Third-Person-Shooter und einem klassischen Action-Rollenspiel werden soll. Das Spiel soll mit einem relativ hohen Schwierigkeitsgrad erscheinen um so seinen Spielern alles abzuverlangen. Bei der Handlung schlüpfen wir in einen Fantasy Welt die durch ein kosmisches Ereignis aus dem Gleichgewicht gerissen wird und die Spieler befinden sich in der Rolle einer „Waffe“ die Ursprünglich erschaffen wurde um diese Katastrophe zu beenden. Zu Beginn startet man aber ohne jegliche Erinnerung und hat das Ziel seinen Charakter weiter zu entwickeln während seine Vergangenheit offen gelegt wird. Die Handlung von „Immortal Unchained“ ist in Zusammenarbeit von Anne Toole („The Witcher“) und Adrian Vershinin („Killzone: Shadow Fall“, „Battlefield 1“) erschaffen worden.

Die Veröffentlichung soll 2018 auf Xbox One, PC und PS4 erfolgen. Weitere Details sollen in der Zukunft enthüllt werden.