HyperX stellt das Gaming Headset der nächsten Generation vor

HyperX®, eine Sparte der Kingston Technology Company Inc., hat heute die nächste Generation der hauseigenen Gaming Headsets präsentiert – das HyperXTM Cloud Alpha. Es ist das erste Headset, das eine Zweikammertechnologie nutzt. Dadurch liefert es herausragende Audioqualität und ein intensiveres Gaming-Erlebnis für PC, Konsolen und mobiles Gameplay. Das Cloud Alpha setzt somit die Tradition preisgekrönter HyperX Headsets fort und verbindet eine unvergleichliche Passform mit hohem Komfort für endlose Gaming-Sessions und hochwertigen Sound mit außergewöhnlichem Raumklang.

„Das neue HyperX Cloud Alpha ist das erste Gaming Headset, das unsere Zweikammertechnologie nutzt, um damit unvergleichliche Soundqualität zu erreichen“, sagt Christian Marhöfer, Regional Director DACH. „Das neue Headset wurde im HyperX-Testlabor kreiert und zahlreichen Tests unterzogen. Die Ergebnisse zeigen, dass das Cloud Alpha außerordentliche Audio-Performance, enormen Komfort sowie hochwertige Verarbeitungsqualität und somit den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bietet. eSport-Profis weltweit werden künftig das Headset einsetzen.“

Auf der Gamescom 2017 präsentiert HyperX erstmals die Soundperformance von Cloud Alpha, die auf einer Zweikammertechnologie basiert. Der präzise Sound des Headsets verfügt über ein breites Tonspektrum sowie einen hochwertigen Klang. Die zwei Kammern integrieren 50mm-Treiber und ermöglichen es HyperX, den Bass in den Höhen und Tiefen zu separieren und dadurch ein immersives Audioerlebnis mit dynamischem Sound für Gaming, Musik und Filme zu kreieren. Mit dem charakteristischen HyperX Memoryschaum, dem erweiterten Kopfband aus weicherem, biegsamen Kunstleder und dem strapazierfähigen, leichten Aluminiumrahmen, bietet das Cloud Alpha mit seinem Design Premium-Komfort für stundenlanges Gameplay. Das abnehmbare Kabel unterstützt die lineare Audiosteuerung und ermöglicht es Gamern, die Lautstärke direkt am Kabel zu regeln und das Mikrophon stumm zu stellen. Der Anschluss ist kompatibel mit den gängigen PC-Modellen, PS4™, PS4™ Pro, Xbox One™ 1, Xbox One S™1, Mac®, Mobilgeräten, Nintendo Switch™ und Virtual Reality-Systemen mit 3,5 mm-Anschlüssen3. Mit der verbesserten Klang- und Sprechqualität für bessere Teamkommunikation ist das Cloud Alpha auch für TeamSpeak™ und Discord zertifiziert.

„Wir freuen uns, mit HyperX einen Partner für das erste PUBG LAN Invitational auf der Gamescom gefunden zu haben“, sagt Woonghee Cho, Director of Global Business Development, Bluehole Inc., Entwickler von PUBG. „HyperX ist eines der weltweit führenden Unternehmen mit exzellenten Gaming-Produkten und wir sind sehr glücklich, sie als Teilnehmer für das PUBG Invitational gewonnen zu haben. Das ist eine tolle Gelegenheit, das neue Cloud Alpha Headset zu testen, dass sie für alle PCs des Invitationals zur Verfügung stellen.“

Die Gamescom ist die weltweit größte Messe für Entwickler und HyperX ist stolzer Sponsor des ersten großen PUBG eSport-Turniers. Dieses Sponsorship beinhaltet eine umfassende Auswahl an Ausrüstung, die bereits von professionellen Gamern auf der ganzen Welt für Wettbewerbe eingesetzt wird. Auf den 80 Plattformen des PUBG Invitational findet sich das gesamte Sortiment an Peripherie, inklusive des neuen Cloud Alpha, das die Gamer für ihren Wettkampf um 350,000 US-Dollar nutzen können.

Das Cloud Alpha wird auf der Gamescom vom 22. bis zum 24. August in Köln vorgestellt. Der Messestand von HyperX befindet sich in der Game Industry Business Lounge, die Teil der Business Area auf der Gamescom ist. Vor dem offiziellen Start der Gamescom spricht Paul Leaman, Vice President EMEA von HyperX, im Rahmen der ersten SPOBIS Gaming & Media Conference beim Panel des Digital Sponsorships am 21. August um 12 Uhr über die wachsende eSport-Landschaft und die Rolle der ansässigen Sponsoren.

Verfügbarkeit

Das HyperX Cloud Alpha ist voraussichtlich ab dem 25. September für einen UVP von 99,99 Euro verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit des Headsets finden Sie auf der Website.