Hunting Simulator ab sofort erhältlich für PS4, Xbox One und PC

Hunting Simulator lässt die Spieler komplett in die Wildnis eintauchen und bietet spannende Jagd-Abenteuer in einigen der bekanntesten Jagdregionen der Welt – wie den Bergen Colorados, den Wäldern Frankreichs und den schneebedeckten Ebenen Alaskas. Jeder dieser Bereiche verfügt über seine eigenen Besonderheiten, was Klima und Topographie angeht – sowie einzigartige Jagdziele. Die Spieler setzen diese allein oder als Teil einer Gesellschaft um, während sie zahlreiche Arten präzise modellierter, von einer realistischen KI gesteuerter Beutetiere aufspüren.

Features:

Komplettes Bestiarium mit 37 Tierarten in zwölf gewaltigen Jagdrevieren

Hunderte Aufgaben in drei Spielmodi: Kampagne, Freie Jagd und Übungsschießen

Alle Voraussetzungen für die erfolgreiche Jagd: 17 Waffen wie Jagdgewehre, Armbrüste, Langbögen sowie Lockpfeifen, Köder und Windanzeiger

Online-Koop-Modus für bis zu vier Spieler

Erstmalig kommt in einem Jagdspiel auch eine Drohne zum Einsatz. Sie dient zum Sondieren der Umgebung.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website unter https://www.hunting-simulator.com/.

