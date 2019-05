Hunter X Hunter Band 1 – Flashback Manga Review

„Gon möchte ein Hunter werden, genau wie sein Vater. Auf dem Weg zu seinem großen Ziel hat er einige schwere Prüfungen zu bestehen, doch Gon und seine neuen Freunde Kurapika, Leorio und Killuah lernen sehr schnell, dass man mehr erreichen kann, wenn man zusammenhält…“

Manga: Yoshihiro Togashi

Deu. Verlag: Carlsen Manga!

Preis: 6,95 €

Hunter X Hunter ist ein Shonen Manga und feierte, wie viele andere auch, sein Debüt im Shōnen Jump. Die Geschichte von Gon, Kurapika, Leorio und Killuah gehörte zu den ersten Mangas die mit dem BANZAI! Magazin 2001 veröffentlicht wurden. Banzai war das deutsche Pendant zum Shōnen Jump Magazin.

Inhalt

Hunter X Hunter Band 1 erzählt die Geschichte des Jungen Gon von der Walinsel, der in die Fußstapfen seines Vaters treten und Hunter werden möchte. Um das Einverständnis zur Prüfungsteilnahme zu bekommen, ist er eine Abmachung mit seiner Tante Mito eingegangen. Während den ersten waghalsigen Aufgaben der Hunter Prüfung, lernt der junge Gon Kurapika und Leorio kennen, die ebenfalls das gleiche Ziel verfolgen. Fortan sind die drei ein Gespann und lernen, dass sie aufeinander acht geben müssen, um durch die gefährlichen Herausforderungen zu gelangen.

Es gibt Leute, die vom Wort „Unbekanntes“ magisch angezogen werden. Mann nennt sie Hunter. Dies ist die Einleitung und beschreibt am besten, was einen Hunter ausmacht. Ein Hunter ist ein Jäger mit einer Lizenz alles tun zu dürfen und in abgesperrte Areale zu dringen. Darunter viele Händler und Gegenstände die nur für „Hunter“ zugänglich sind. So ein Jäger kann alles sein, zum Beispiel Jäger, Forscher, Händler, Koch und vieles mehr. Mit dieser Lizenz stehen einem alle Türen in dieser Welt offen.

Über Hunter X Hunter

Gon ist ein Junge von der Walinsel. Sein sehnlichster Wunsch ist es, genau wie sein Vater, ein legendärer Hunter zu werden. Nicht gerade zur Freude seiner Patentante. Nach einer Herausforderung von Tante Mita, die er unmöglich schaffen sollte, bekam er das Einverständnis an den Prüfungen teilnehmen zu dürfen. Auf dem Weg zum Start der Prüfungen lernt er seine baldigen Freunde Leorio und Kurapika kennen.

Schon die ersten Aufgaben erweisen sich als sehr gefährlich und viele der Teilnehmer geben auf oder segnen das zeitliche. Nur Gon bleibt standhaft und unter den Prüfern wird er schnell als der Sohn von Jin erkannt. Unterdessen stellen sich Gon, Leorio und Kurapika allen Gefahren und trickreichen Aufgaben. Doch einige Teilnehmer sind nur dabei, um zu töten und trachten nach dem Leben der Drei.

Fazit

Hunter X Hunter Band 1 gehört zu den ersten Mangas, mit denen ich als Kind in Berührung kam. Dadurch ist es auch ein Teil meines Lebens und hat mir seither einige Weisheiten auf meinem Weg mitgegeben. Das Abenteuer mit Gon und seinen Freunden ist etwas Besonderes, welches ich nicht oft in Mangas wiederfand. Ein spannendes blutiges „Takeshi’s Castle“, wenn man so mag, beschreiben die Prüfungen und das spannende Abenteuer am besten. Dabei wird nicht nur die körperliche Fitness auf die Probe gestellt, auch der Verstand wird mit moralischen Fragen gefordert.

Besonders reizvoll an diesem Manga sind die vielen mysteriösen Orte, die nur von fähigen Jägern bestritten werden können. Eine ganz eigene Note geben die Protagonisten hinzu, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sei es von ihrer Persönlichkeit oder ihren übermenschlichen Fähigkeiten. Die abwechslungsreichen Prüfungen geben dem ersten Band seine Würze und machen Lust auf mehr. Deswegen taucht auch ein in eine facettenreiche Welt voller eindrucksvoller Orte und rätselhafte Tiere.

