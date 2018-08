HTC Vive Wireless Adapter bald erhältlich

Der Traum der Wireless Premium VR wird nun endlich wahr: HTC VIVE kündigt offiziell an, dass Kunden den Vive Wireless Adapter ab dem 5. September offiziell vorbestellen können.

Der Adapter befreit VR-Nutzer von der Anbindung per Kabel an den PC. Eine Leistungsminderung bei der kabellosen VR-Experience brauchen die Anwender allerdings nicht befürchten, denn die Performance für Premium VR bleibt sowohl bei der HTC Vive als auch bei der Vive Pro erhalten. Interessenten in Deutschland können den Vive Wireless Adapter auf Vive.com und bei ausgewählten Retailern erwerben. Der Vive Wireless Adapter wird bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 345 Euro ab 24. September erhältlich sein.

HTC Vive durchtrennt die Kabel

Der Basisadapter unterstützt sowohl die HTC Vive als auch die HTC Vive Pro, jedoch benötigen HTC-Vive-Pro-Besitzer ein zusätzliches Kompatibilitätspaket. Dieses enthält ein individuelles Verbindungskabel für die Vive-Pro-Anschlüsse, sowie eine Schaumstoffpolsterung und eine auf die Vive Pro zugeschnittene Befestigungsstück. Das Vive Pro Zusatz-Paket kostet 75 Euro.

„Seit der Einführung von Vive verfolgen wir den Traum eines kabellosen Premium VR Erlebnisses. Unsere privaten wie Unternehmenskunden haben uns in diesem Wunsch stets bestärkt“, sagte Paul Brown, GM Vive Europe. „Wir sind stolz darauf, unseren Kunden mithilfe unserer talentierten Partner Intel und DisplayLink den Vive Wireless Adapter liefern zu können. Durch die Kombination von hoher Qualität, geringer Latenz und einfacher Bedienung hält der Adapter unser Versprechen von Premium-Wireless-VR.“

Die Inbetriebnahme des Vive Wireless Adapters erfolgt in wenigen Minuten, indem eine PCI-e-Karte installiert und ein Sensor am PC angeschlossen wird, der zum und vom neuen drahtlosen Vive Headset sendet. Der Adapter hat eine Reichweite von sechs Metern mit einem Sichtfeld von 150 Grad vom Sensor und läuft im störungsfreien 60-GHz-Band mit Intels WiGig-Spezifikation, was in Kombination mit dem XR-Codec von DisplayLink eine geringe Latenz und hohe Leistung bei stundenlanger Akkulaufzeit bedeutet.

Der Adapter wird von der HTC QC 3.0 PowerBank mit Strom versorgt, die auch als Ladegerät für ein Smartphone verwendet werden kann. Eine PowerBank ist im Lieferumfang enthalten. Weitere PowerBanks als Ersatzakkus sind bei htc.com erhältlich.

„Ich gratuliere HTC und wir freuen uns, dass dieses neue Flaggschiff-Gerät eine ganz neue Benutzererfahrung bietet, die durch Gigabit kabellos wird und niedriger Latenz aufweist“, sagte Dr. Cormac S.G. Conroy, Corporate Vice President und General Manager, Intel Communication and Devices Group. „Bei der Entwicklung dieser mmWave-Lösung hatten wir die Anforderungen von VR im Blick und haben von unserer umfassenden 5G Wireless-Erfahrung profitiert. Wir haben die Leistungsbedürfnisse in den Bereichen VR sowie in den Spiele- und Enterprise-Märkten verstanden. Wir können es kaum erwarten, das Ergebnis unserer Arbeit in den Wohnzimmern unserer Kunden und den VR-Arkaden zu sehen.“

„Das Vermächtnis von DisplayLink besteht darin, komplexe Probleme für Unternehmen auf der ganzen Welt zu lösen“, sagte John Cummins, Senior Vice President Sales and Marketing. „Wir freuen uns sehr, dass wir Unternehmen und der dazugehörigen Entwickler-Community, die Freiheit und das vollständige Eintauchen in die drahtlose VR-Technologie bieten können. Für Spiele, Arkaden, Schulungen und zukünftige Entwicklungen gilt von nun an das Versprechen einer niedrigen Latenzzeit und hoher Qualität der drahtlosen VR.“

„Wireless repräsentiert das wahre Versprechen von VR und ‚Seeking Dawn‘„, sagt Freeman Fan, Gründer und CEO von Multiverse Entertainment. „Unser Gameplay in ‚Seeking Dawn‘ baut auf die Freiheit einer kabellosen Nutzung. Wir können es kaum erwarten zu zeigen, wie Wireless die Erwartungen an VR-Inhalte verändert.“

Um den Start der neuen kabellosen VR-Ära zu feiern, werden alle Vive-Wireless-Adapter-Käufer einen zweimonatigen Zugang zu einer Testversion des Viveport-Abonnements erhalten. Mehr als 500 Titeln – einschließlich „Seeking Dawn“ – werden dort angeboten.

Quelle: HTC Pressemitteilung