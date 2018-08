HP kooperiert mit PUBG

HP kooperiert mit PLAYERUNKNOWN‘S BATTLEGROUNDS für ein neues esports Format. Die OMEN Challenge bringt Gaming-Profis, Influencer und Fans zusammen, um das Battle-Royale-Erlebnis auf der Gamescom zu erleben

Auch in diesem Jahr findet während der Gamescom vom 22. bis 24. August wieder die OMEN Challenge statt, in deren Rahmen HP mit PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG) kooperiert. Die OMEN Challenge vereint 20 Profispieler und Influencer aus ganz Europa und den USA mit 20 ihrer größten Fans, um jeweils als Duo-Team um 150.000 US-Dollar Preisgeld zu kämpfen. Im dritten Jahr auf der Gamescom präsentiert die OMEN Challenge ein neues aufregendes Turnierformat, das den Einsatz im Battle-Royale-Erlebnis erhöht – ein Schuss entscheidet.

Großer Preispool für die Spieler

Mit einem Startbudget von 5.000 US-Dollar verbringt jedes Duo drei Tage in der ultimativen PUBG-Schlacht, indem sie ihr Budget erhöhen, je mehr Spieler sie eliminieren. Im Gegenzug verlieren sie Geld, sollten sie selbst verlieren. Im Verlauf des Turniers steigt der Prozentsatz des gewonnenen oder verlorenen Geldes. Neue Turniermechaniken erlauben Fans, tief ins Spielgeschehen einzutauchen und geben den Spielern die Möglichkeit, weitere 50.000 US-Dollar zu gewinnen. Dazu gehören:

Shot of the Day and Shot of the Tournament: Die Zuschauer stimmen via Twitch über ihre Lieblingsschüsse ab. Der Gewinner ergattert zusätzliche Preise.

Kopfgeld: Für jedes Match-Gewinner-Duo wird ein Bonus-Preis für das folgende Match vergeben, wodurch sie wertvoller werden. Das Geld geht an denjenigen, der sie elimiert.

Die Duos werden den Wettkampf an OMEN by HP Desktop PCs austragen. Diese bieten Gaming-Fans und eSport Athleten die maximale Leistung. Kombiniert sind sie mit OMEN by HP 25 Displays mit revolutionärer Bildqualität sowie profesionellem OMEN by HP Gaming Zubehör.

PUBG Teil der OMEN Challenge

„Die OMEN Challenge auf der diesjährigen Gamescom wird größer, besser und interaktiver als jemals zuvor“, so Chris Bohrer, EMEA-Marketingleiter von HP Inc. „Zusammen mit PUGB bringen wir die Power von OMEN by HP zum Pionier des Battle-Royale-Genres und schaffen eine unvergleichliche Erfahrung für Pro-Gamer und ihre Fans.“

Die OMEN Challenge findet vom 22. bis 24. August täglich zwischen 14:00 und 18:00 Uhr am OMEN Stand A051/B050 in der Halle 8.1 auf der Gamescom in Köln statt. Sie wird außerdem live bei Twitch übertragen.

„Wir freuen uns auf die OMEN Challenge und eine spannende Partnerschaft von PUBG und OMEN by HP, einer der größten PC-Gaming-Marken“, so Alex Nam, Head of EMEA der PUBG Corp. „Dies ist kein normaler Profiwettkampf, die Teilnahme von Fans schafft einen Unterhaltungsfaktor, der im traditionellen Sport unmöglich wäre. Wir sind gespannt, wie der Wettbewerb ausgeht!“

OMEN by HP hat sich zu einer leistungsstarken PC-Gaming-Marke entwickelt, mit intelligenter Software, atemberaubenden Displays und einer wachsenden Palette an Must-have-Zubehör – bereit um eSports auf höchstem Niveau zu dominieren. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS ist aktuell eines der erfolgreichsten Shooter-Spiele.

Seit der Veröffentlichung im Dezember 2017 hat das Spiel eine hohe Popularität in der eSports Community erreicht. Der einzigartige Stil des Spiels bietet den größten Reiz – Einzelpersonen oder Teams mit bis zu vier Spielern treten in einer riesigen Online-Welt gegeneinander an, wobei die Kartengrenzen immer näherrücken. It’s all about last man standing.

Quelle: HP Pressemitteilung