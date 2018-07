Hotel Transsilvanien 3 erscheint am Freitag, den 13ten

BANDAI NAMCO Entertainment Europe und Outright Games geben die Veröffentlichung von HOTEL TRANSSILVANIEN 3: MONSTER ÜBER BORD am Freitag, den 13. Juli 2018 bekannt. Das Spiel basiert auf dem Sony Pictures Animationsfilm „Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub“ und erscheint für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via STEAM.



Zitat: “Wir freuen uns, HOTEL TRANSSILVANIEN 3: MONSTER ÜBER BORD zu veröffentlichen. Wir sind überzeugt, dass Fans sich freuen werden, die Story des Films Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub, der diese Woche in die Kinos kommt, weiterzuspielen“, sagt Terry Malham, CEO von Outright Games. “Dieses Spiel bietet eine tolle Möglichkeit, den Sommerspaß das ganze Jahr beizubehalten.“ Zitatende.



Ein mysteriöser Sturm hat Drakula, Mavis und den Rest der Truppe an die legendären „Verlorenen Inseln“ gespült. Die Aufgabe der Spieler ist es, das „Draku-Pack“ wieder zu vereinen. Dazu müssen sie sich in waghalsige Missionen stürzen, um die vermissten Monster Frankenstein, Murray die Mumie und Wayne das Wölfchen zu retten. Die Spieler treffen dabei verschiedene kleine Helfer namens „Impa“, wie zum Beispiel „Frankenimpa“, „Wolfimpa“ und viele weitere. Ihre gruseligen Fähigkeiten können dazu genutzt werden, Gegner zu bekämpfen und geheime Schätze zu finden. Allerdings ist Beeilung angesagt! Denn in diesem Spiel, welches die Geschichte des Animationsfilms Hotel Transsilvanien 3: Ein Monster Urlaub weiterführt, steht das Leben von Drakulas Familie und Freunden auf dem Spiel!

Bei HOTEL TRANSSILVANIEN: MONSTER ÜBER BORD ist für jeden Spieler etwas dabei!