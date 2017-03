Homefront: The Revolution – DLC ‚Beyond the Walls‘ als letztes Update

Für Homefront: The Revolution ist mittlerweile das sogenannte Frühlingsupdate erschienen. Ein umfangreiches Update, welches gleichzeitig die dritte und letzte Einzelspielererweiterung darstellt, und namentlich als „Beyond the Wall“ betitelt wird. Dazu gibt es ein spezielleres Update für PS4 Pro und einen mehrstündigen Trial-Modus für die Next Gen-Konsolen.

Beyond the Walls, die dritte und letzte Einzelspiel-Erweiterung für Homefront: The Revolution führt Spieler in eine völlig neue Umgebung – das ländliche Landesinnere von Pennsylvania. Gestartet wird in Philadelphia, der letzten Festung des Widerstands, die aufgrund einer massiven Widerstandsbekämpfung der KVA im Fall befindet. Während die zweite amerikanische Revolution scheinbar zerschlagen wird, erscheint den verzweifelten Kämpfern plötzlich ein Lichtschein am Horizont. Ein NATO-Vertreter sucht den Kontakt zum Widerstand und verspricht Informationen, die zum Ende des alptraumhaften Regimes der KVA führen könnten. Dies ist die letzte Chance um die Vereinigten Staaten zu befreien. Oder werden die KVA dem Widerstand auf die Spur kommen, bevor sie ihre letzte Chance nutzen können?

DLC Story Auch die zweite Amerikanische Revolution wurde von den Besatzungsstreitkräften der KVA niedergeschlagen und Philadelphia – die letzte Hochburg des Widerstands – steht kurz vor dem Fall. Doch selbst in der dunkelsten Stunde Amerikas schimmert noch ein Funken Hoffnung, als ein NATO-Agent außerhalb der Stadtmauern Philadelphias einen verzweifelten Hilferuf absetzt. Angeblich verfügt er über Informationen, um die Besatzung endgültig beenden zu können, aber kann ihn der Widerstand erreichen, bevor ihn die KVA aufspürt …? Spiele als Ethan Brady und begib dich auf deine letzte Mission, die USA von der höllischen, totalitären Herrschaft der KVA zu befreien.

Erkunde das Gebiet außerhalb Philadelphias und schlage dich ins Landesinnere von Pennsylvania vor, der Wiege der Unabhängigkeit.

Nimm Kontakt zur NATO auf und finde heraus, wie sie die KVA ein für alle Mal besiegen wollen.

Besitzer der PlayStation 4 Pro Konsole können sich freuen! Das Update für PS4 fügt nicht nur die Unterstützung für HDR hinzu, sondern ermöglicht auch das Rendering der Spielwelt in einen 1440p Buffer, bevor ein Up-Scaling in 4K erfolgt und Homefront: The Revolution in völlig neuer Grafik-Dimensionen erstrahlt.

Informationen zum Patch für PS4 Pro Das Spiel wird in 1440p und alle HUD- / UI-Elemente in 4K gerendert. Dadurch erhalten alle Spieler mit einem 4K-Fernseher eine noch überragendere Bildqualität, während Spieler mit einem HD-Fernseher ein Bild mit Supersampling erhalten.

Die heiß geliebten Easter Eggs werden jetzt in nativem 4K gerendert.

Außerdem wurde die Bildrate weiter verbessert.

Der Sony-Patch erweitert das Spiel um HDR-Support für PlayStation 4 und PS4 Pro. Der Patch für PS4 Pro bietet:

Der Trial-Modus von Homefront: The Revolution ist ab sofort für Xbox One und ab 14. März für PlayStation 4 verfügbar und beinhaltet die „Rote Zone“ mit vier Stunden Einzelspieler-Gameplay sowie uneingeschränktem Zugang zum Resistance-Modus, dem kooperativen Online-Modus in Homefront: The Revolution.

Informationen zum Trial Modus Die Testversion, die für Xbox One und PlayStation 4 verfügbar ist, enthält umfangreiche Teile des Gameplays. Dazu gehören auch der uneingeschränkte Zugang zum Widerstandsmodus, dem kooperativen Online-Modus des Spiels, sowie alle zusätzlichen Missionen und Charakter-Anpassungsmöglichkeiten, die seit dem Start des Spiels veröffentlicht wurden. Außerdem enthält die Testversion die gesamte erste „Rote Zone“ der Einzelspielerkampagne, die bis zu 4 Stunden Gameplay bietet.

Beyond The Walls ist für Besitzer des Homefront Expansion Pass kostenlos, ansonsten zum Einzelkauf für 12,99 EUR, verfügbar.