Hitman – Neues Target seit heute verfügbar

Seid ihr noch fleißig mit Agent 47 zugange? Prima, dann haben wir gute Neuigkeiten für euch.

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass für HITMAN ab sofort ein neues Elusive Target verfügbar ist. Die Mission mit dem Titel „The Angel of Death“ führt Agent 47 nach Marrakesch, wo er Jagd auf die harmlos erscheinende alte Dame Etta Davis macht, eine ehemalige Krankenschwester, die in Altenheimen und Krankenhäusern in Großbritannien mehrere Dutzend Patienten getötet haben soll. Spieler haben 168 Stunden Zeit, um den kniffligen Auftrag zu erledigen.

Über die Exclusive Targets:

• Jede Zielperson erscheint nur einmal im Spiel

• Spielern steht nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung, um den Auftrag zu erledigen

• Die Zielpersonen werden weder auf der Minimap, noch im Instinktmodus angezeigt

• Sorgfältige Planung ist der Weg zum Erfolg

• Es gibt nur eine Chance, das Ziel auszuschalten

• Die Mission kann nicht neu gestartet werden

• Wenn die Zeit für den Auftrag abgelaufen ist, verschwinden die Ziele endgültig

• Wenn Spieler bei der Mission scheitern, gibt es keine zweite Gelegenheit