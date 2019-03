HITMAN 2 – Neue Sniper Assassin-Map

Warner Bros. Interactive Entertainment und IO Interactive haben einen neuen Trailer zu HITMAN 2 veröffentlicht, in dem die kommende Sniper Assassin-Map „Hantu Port“ gezeigt wird. Der brandneue herunterladbare Inhalt ist ab dem 26. März verfügbar. Die neueste Karte für den Sniper Assassin-Modus, einem eigenständigen Ko-Op-Erlebnis in HITMAN 2, bringt Spieler in ein Containerdepot auf der Insel Singapur, wo Han Ldong und seine Frau von einer Gruppe äußerst geschickter Krimineller, auch bekannt als die „Heavenly Guard“, entführt wurden. Spieler können alleine die Rolle von Agent 47 übernehmen oder den Vertrag als einer von zwei Agenten – Stone und Knight – im Online-Ko-Op abschließen, um verschiedene Ziele auszuschalten, bevor sie ihre Geiseln in ein Frachtschiff in der Nähe bringen.



Die Sniper Assassin-Map „Hantu Port“ ist Teil des Erweiterungspass von HITMAN 2, der zwei Erweiterungspacks mit folgenden Inhalten enthält: neue Missionen, Schauplätze, Sniper Assassin-Maps, Herausforderungen, Waffen und Kleidung.

Der Sniper Assassin-Modus ist das erste Ko-Op-Erlebnis der Hitman-Serie. In diesem Modus können zwei Spieler online zusammenarbeiten, um Herausforderungen abzuschließen, Multiplikatoren zu erspielen, Waffen zu verbessern und es an die Spitze der Bestenlisten zu schaffen.

HITMAN 2 ist der Nachfolger des international gefeierten Videospiels HITMAN. HITMAN 2 enthält neue, extrem detaillierte Sandbox-Schauplätze voller lebensechter Umgebungen zum Erkunden und bietet Spielern die Freiheit, unter Verwendung von Werkzeugen, Waffen, Verkleidungen und einer Reihe von Tarntechniken den ultimativen Auftragsmord zu planen, um auf kreative Weise ihre eigene Kette von Ereignissen auszulösen.

HITMAN 2 ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X sowie für PC erhältlich.

