Harvest Moon: Friends of Mineral Town – Trailer zum Switch-Remake

Marvelous hat nun den ersten Trailer zum Remake von Harvest Moon: Friends of Mineral Town veröffentlicht. Die Neuauflage für die Switch erscheint unter dem neuen Namen Story of Seasons: Reunion in Mineral Town. Nachdem sich Marvelous vom Publisher Natsume trennte, dürfen Spiele des ursprünglichen Harvest-Moon-Machers den Namen nicht mehr tragen.

„Story of Seasons: Reunion in Mineral Town spielt in Mineral Town, wo viele verschiedene, einzigartige Personen leben. Um die Wirtschaft der Farm wieder anzukurbeln, die du in deiner Kindheit besucht hast, beginnst du ein Farmleben voller Ungezwungenheit. Pflanze Gemüse und Getreide, kümmere dich um Tiere, verliebe dich und heirate einen der Stadtbewohner und genieße dein Leben in vollen Zügen in diesem herzerwärmenden Simulationsspiel.“

Das Remake zu Harvest Moon: Friends of Mineral Town erscheint am 17. Oktober in Japan. Auch hierzulande wird es erscheinen, jedoch bisher ohne konkretes Releasedatum. Hier seht ihr außerdem den japanischen Trailer zum Spiel: