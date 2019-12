Hardwarekalender 2019 – Tag 24

Endlich Heiligabend, das Fressfest kann beginnen. game2gether wünscht euch allen ein schönes Fest und erholsame Tage, feiert schön mit Freunden und der Familie. Heute öffnen wir Türchen 24 auch schon das letzte Türchen in diesem Jahr. Heute haben wir etwas richtige Edles für den anspruchsvollen Gamer da draußen. Ein MMX300 2nd. Generation aus dem Hause beyerdynamic. Das MMX300 ist das Nonplusultra Gamingheadset schlecht hin und wird euch auf eine neue Ebene katapultieren. Mit dem MMX300 werdet ihr dank feinster Audiotechnik förmlich dahinschmelzen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von beyerdynamic zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Bauart Kopfhörer (Over-Ear) Bauform Kopfbügel Prinzip geschlossen Mikrofon Mikrofonarm Schnittstelle Klinkenstecker (3.5mm, 6.35mm, 2x 3.5mm) Frequenzbereich 5Hz-35kHz Impedanz 32Ω Empfindlichkeit 96dB Kabel 1.2m, austauschbar, Kabelverlängerung (1.2m) Gewicht 332g Farbe schwarz Besonderheiten 1-Tasten-Fernbedienung

Ohrumschließendes Stereo Headset mit Kabelfernbedienung

Maximaler Klang für Gaming und Multimedia-Anwendungen an PC und Konsole

Hervorragende Verständlichkeit durch hochwertige Mikrofon-Kapsel

Samtweiche Ohrpolster aus Velours für angenehmen Tragekomfort über viele Stunden hinweg

Made in Germany Über die integrierte Kabelfernbedienung hast du auch in hektischen Turniersituationen alles im Griff. Alle wichtigen Features wie Stummschaltung des Mikrofons, Lautstärkeregelung, und Anrufannahme befinden sich immer in Reichweite. Dank zwei mitgelieferter Kabel ist das beyerdynamic MMX 300 Stereo-Headset für den Einsatz am PC genauso wie für Gaming Sessions an Notebook und Konsole geeignet. Beim Gaming ist Teamwork gefragt. Nur mit der richtigen Taktik, dem perfekten Timing und gut verständlichen Absprachen können sich Profis durchsetzen. Ein professionelles Kondensatormikrofon stellt sicher, dass eure Stimmen immer deutlich und präzise übertragen werden. Ideal für lautere Umgebungen und Turniersituationen. Hightech für deine Ohren. Extrem präziser, räumlicher und druckvoller Klang. Das kabelgebundene Premium Gaming Headset beyerdynamic MMX 300 (2. Generation) begeistert immer mehr professionelle Gamer. Folgende Produkt-Eigenschaften des HiFi-Kopfhörers verschaffen dir einen unschlagbaren Vorteil im Wettbewerb: überragender Präzisionsklang, Optimale Sprachverständlichkeit und hoher Tragekomfort. Das Treibersystem auf Tonstudioniveau sorgt für eine präzise und zudem druckvolle Wiedergabe in den entscheidenden Gaming-Momenten. Vorsprung durch Details. Sie zu hören, macht dich zum Champion. Im richtigen Moment korrekt agieren. Alles hören, selbst leiseste Geräusche. Optimal vorbereitet und den entscheidenden Schritt voraus sein. Mit seiner Impedanz von 32 Ohm sorgt er für einen kristallklaren Klang mit beeindruckender Räumlichkeit und druckvoller Basswiedergabe.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr