Hardwarekalender 2019 – Tag 21

Heute öffnen wir schon das Türchen Nummer 21 und verlosen wieder eine All in One Wasserkühlung aus dem Hause Alphacool. Mit der Eisbaer 280 sorgt Alphacool für einen kühlen CPU-Kopf. Dazu bekommt ihr noch ein wenig Merchendise. Die Eisbaer 280 zeichnet sich gute Kühlleistung, leiser Betrieb und günstigen Preis aus.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Aquatuning.de und Alphacool zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Typ intern (offenes System) Kühlkörper CPU Kühlkörpermaterial Kupfer Kompatibilität CPU 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+ Radiatorgröße 280mm Radiatordicke 30mm Radiatormaterial Kupfer Lüfter 2x 140mm, 1100rpm, 29.4dB(A), 106m³/​h Pumpe 7-13.5V, 70l/​h, 0.85m Anschlüsse Alphacool Schnellverschluss, G1/4″ Besonderheiten LED (blau) Herstellergarantie fünf Jahre Hinweis AM4-Umrüst-Kit erhältlich. TR4-Umrüst-Kit erhältlich.

Mit der Eisbaer revolutioniert Alphacool den AiO Kühlermarkt grundsätzlich. Sind klassische AIO CPU-Kühler Wegwerfprodukte, die weder erweiterbar noch wieder befüllbar sind, ist die Alphacool Eisbaer modular aufgebaut und kann jederzeit erweitert, umgebaut oder nachbefüllt werden. Das bedeutet, die Eisbaer ist nicht einfach nur eine AiO, sondern basiert vollständig auf klassischen Wasserkühlungskomponenten. Das heißt, sie ist leiser und leistungsstärker als die durchschnittliche AIO Lösung.

Radiator

Alphacool setzt auf einen Radiator aus Vollkupfer. Die Basis des Radiators stellt dabei die beliebte Alphacool NexXxoS Reihe, welche weltweit äußerst beliebt ist. Die reine Kupferbauweise erhöht die Kühlleistung enorm gegenüber den üblichen Aluminium Radiatoren klassischer AIOs. Die hohe Finnendichte sorgt für eine enorme Kühlleistung bei Lüftern mit niedriger Drehzahl. Damit sinkt die Leistung der Eisbaer beim Herunterregeln der Lüfter weitaus langsamer als bei Radiatoren mit hoher Finnendichte.

Schnellverschlüsse

Die Eisbaer ist direkt auf Erweiterbarkeit konzipiert worden. Daher findet man einen Schnellverschluss an einem der Schläuche. Dieser Schnellverschluss ist kompatibel zu den Alphacool HF Schnellverschlüssen (1010383, 1010394, 1010395, 1010442), womit man recht einfach den Kreislauf um einen Radiator mit einem Grafikkartenkühler erweitern kann.

Desweiteren ist die Eisbaer kompatibel zur kommenden Alphacool GPX-Pro Grafikkarten AIO welche identische Schnellverschlüsse verwenden wird.

Lüfter

In Kooperation mit bequiet! verwendet die Eisbaer die Pure Wings 2 Lüfter um kühle Luft zwischen die Kühlfinnen hindurch zu drücken. Beide Lüfter werden über ein 3-Pin Anschluss betrieben. Ein Y-Adapter liegt der Eisbaer bei, so können beide Lüfter über einen Anschluss auf ihrem Mainboard oder einer separaten Lüftersteuerung gesteuert werden.

Pumpen

Die Basis der Pumpe ist die Alphacool DC-LT Ceramic Ultra Low Noise welche auch separat erhältlich ist. Die Pumpe läuft äußerst leise und kann von 7 bis 12V geregelt werden. Auch eine Regelung über das Mainboard ist möglich. Wer die Eisbaer alleine betreibt, wird auf 7V kaum einen Leistungsverlust haben wie diverse Testergebnisse bezeugen können. Durch das gedämmte Pumpengehäuse wird die Geräuschentwicklung weiterhin perfektioniert und sorgt auch dafür, dass Vibrationen nahezu vollständig abgefangen werden.

Der blanke und glatt polierte Kupferboden des Kühlers sorgt zudem für eine optimale Wärmeaufnahme und kann diese über die feine Kreuzschlitzstruktur des Kühlers schnell und effizient an das Wasser weitergeben.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr