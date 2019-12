Hardwarekalender 2019 – Tag 19

Heute öffnen wir Türchen Nummer 19 und wir verlosen ein tolles Gaming-Peripherie-Bundle aus dem Hause Speedlink, bestehend aus einer mechanischen Tastatur und einer Gamingmaus mit RGB-Beleuchtung aus der neuen ORIOS-RGB-Serie. Das besondere an der Orios RGB Opto-Mechanical Gaming Tastatur ist die Art und Weise wie die Befehle ausgelöst werden, denn hier gibt es eine Art Lichtschranke, wenn diese durchbrochen wird, so wird der Tastendruck ausgelöst. Passend dazu gibt es noch die Vades Gaming Maus

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Speedlink zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zur neuen Orios RGB Opto-Mechanical Gaming Tastatur:

Stimmungsgeladene Farbeffekte, beste Reaktionsgeschwindigkeit und Komfort bei langen Gaming-Sessions: Das ORIOS RGB Opto-mechanical Gaming Keyboard bietet begeisterten Gamern ein Maximum an professionellen Eigenschaften. Für Rahmen und Tasten lassen sich auch schon ohne Software neun stylishe Beleuchtungsmodi einstellen – ganz nach gewünschter Stimmung. Die opto-mechanischen Tasten erstrahlen nicht nur in coolem Licht, sondern sorgen auch für Langlebigkeit der Tastatur und vor allem blitzschnelles Ausführen von Befehlen, nicht zuletzt bedingt durch das N-Tasten-Rollover. Per Software programmierst du die Tasten dann ganz individuell in 16.7 Millionen Farben und erstellst komplexe Makros, sodass du für alle Situationen perfekt gewappnet bist. Die rutschfeste Unterseite sorgt für sicheren Halt, die abnehmbare Handballenauflage für anpassbaren Komfort. So kann die in RGB-Licht getauchte Nacht auch gerne mal durchgezockt werden.

Professionelle opto-mechanische Tastatur mit RGB-Beleuchtung

Opto-mechanische Tasten für Langlebigkeit und schnelleres Ausführen von Befehlen

Red Switches mit linearer Schaltcharakteristik und geringem Widerstand ohne hörbaren/spürbaren Klick

9 Beleuchtungsmodi für Tasten und Rahmen (auch ohne Software konfigurierbar)

16,7 Millionen Farben

Makros- und Tastenprogrammierung per Software

Perfektes Anti-Ghosting mit N-Tasten-Rollover

Rutschfeste Unterseite

Robuste und widerstandsfähige Metall-Oberfläche

Abnehmbare Handballenauflage

Inklusive Keycap Remover

Verbindung: USB-A

Abmessungen: 451 × 205 × 35mm (B × T × H)

Kabellänge: 1,8m

Gewicht: 1.091g

Produktinformationen zur neuen Vades Gaming Maus:

Die VADES Gaming Mouse ist dein ideal ausgestatteter Begleiter für jede Gelegenheit. Mit den sieben programmierbaren Tasten inklusive dpi-Schalter und Rapid-Fire-Taste meisterst du die unterschiedlichsten Gaming-Herausforderungen in deinem ganz persönlichen Stil. Die Sensorauflösung lässt sich vierstufig einstellen und sogar per Software interpolieren; so wird sie perfekt auf die Spielsituation abgestimmt. Auch die reibungsarmen Gleitpads auf der Unterseite unterstützen das präzise Umsetzen von Reflexen. Für farbliche Highlights auf dem Schreibtisch sorgt die LED-Beleuchtung in vier coolen Farben.

Beleuchtete USB-Gaming-Maus

7 programmierbare Tasten inkl. dpi-Schalter und Rapid-Fire-Taste

Optimiert für Rechtshänder

Optischer Sensor mit einstellbarer Auflösung von 800/1.200/1.600/2.400dpi

Sensorauflösung interpolierbar bis zu 4.800dpi

Makros und Tasten per Software konfigurierbar

125Hz Polling Rate

Beleuchtung in 4 lebendigen Farben je nach dpi-Stufe

Glatte und reibungsarme Gleitpads auf der Unterseite

Inkl. Kabelband zum einfachen Aufrollen des Kabels

Verbindung: USB-A

Kabellänge: 1,8m

Abmessungen: 127 × 81 × 43mm (L × B × H)

Gewicht: 155g (inkl. Kabel)

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr