KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC – Test / Review

KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC

The new Gaming Godfather in the Universe ?!

Einleitung:..

Unser erstes Custom-Modell der GeForce GTX1080 TI hat uns in der Redaktion erreicht. Heute dürfen wir euch die KFA2 GTX 1080 Ti EXOC näher vorstellen. Die KFA2 bietet ein Custom-PCB, einen Custom-Kühler mit 90mm Axial Lüfter und ist ab Werk selbstverständlich schon sehr gut übertaktet.

Die Auswahl an Karten ist mittlerweile enorm und auch die Preise unterscheiden sich extrem, viele Anbieter verlangen weit über 800€ für ihre Custom GTX 1080 Ti, doch gibt es eben auch Hersteller, die ihre Karten ab circa 700 Euro auf den Markt bringen, und die KFA2 GTX 1080 Ti EXOC liegt hier mit circa 690€ sehr weit unten vom Preis.

Nachdem wir bereits die KFA2 GTX1060 OC 6GB, KFA2 GTX1070 EXOC und die KFA2 GTX1080 EXOC erfolgreich getestet haben, war es nur logisch, dass wir auch noch die GTX1080 Ti auf den Prüfstand schicken werden.

Wir haben von KFA² die GTX 1080 Ti EXOC als Testmuster zur Verfügung gestellt bekommen, wofür wir uns als Redaktion, für das entgegengebrachte Vertrauen, bedanken möchten.

Die ab Werk übertaktete KFA2 GTX 1080 Ti EXOC bekommt man aktuell für ca. 750€ laut Geizhals.de

Ob es von der KFA2 GTX 1080 Ti EXOC auch eine Sniper-Edition geben wird, ist bisher leider noch nicht bekannt. Aber es gibt die KFA2 GTX 1080 Ti EXOC auch mit einer weißen Kühlerabdeckung, wie die Verfügbarkeit in Deutland sein wird, ist allerdings noch fraglich.

Über KFA²:..

Der chinesische Hersteller KFA² ist schon sehr lange im Grafikkartengeschäft und ist sehr beliebt bei Spielern aus aller Welt. Dies hat natürlich ein paar Gründe, die größten Vorteile der KFA² Karten sind zum einen die Non-Referenz Kühllösungen und die Non-Referenz PCBs.

KFA² gehörte ursprünglich zu Galaxy Microsystems LTD, doch im Laufe der Jahre und des Wachstums der Firma auch außerhalb von Asien, hat man sich dazu entschieden, für den amerikanischen und europäischen Markt eine neues Branding herauszubringen, um die qualitativ hochwertigen Karten auch in Europa auf den Markt bringen zu können. So wurde KFA² (Kick Friggin ASS!) gegründet.

Die wohl berühmteste Karte aus dem Hause KFA² ist mit Abstand die Hall of Fame Serie, welche mit einem weißen PCB daher kommt. Doch nicht nur das Aussehen ist extravagant, auch das besondere Overclocking Potenzial der Karten sticht hervor. Perfekt für Hardcore Gamer, Power-User und Enthusiasten.

Datenblatt KFA² GTX1080 Ti EXOC:..

– Chip: GP102 „Pascal“

– Fertigung: 16nm

– Chiptakt: 1531MHz (+51MHz), Boost: 1645MHz (+63MHz)

– Speicher: 11GB GDDR5X, 352bit, 484GB/s

– Speicher-Takt: 5.500 MHz (11.000 MHz)

– CUDA Cores: 3584

– Rechenleistung: 11791GFLOPS (Single), 368GFLOPS (Double)

– Schnittstelle: PCIe 3.0 x16

– Gesamthöhe: Dual-Slot

– Kühlung: 2x Axial-Lüfter (90mm) (rot beleuchtet)

– Anschlüsse: HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4

– Externe Stromversorgung: 1x 8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe

– Leistungsaufnahme: 250W TDP

– Abmessungen: 281 * 124,3 * 41,5mm

– Besonderheiten: DirectX 12, H.265, NVIDIA G-Sync, NVIDIA VR-Ready, 2-Way-SLI (HB-Bridge), HDCP 2.2, OpenGL 4.5, NVIDIA Ansel, Gamestream, GPU Boost 3.0, 3D Vision, PhysX, NVENC, VXGI, SMP, NVIDIA Shadowplay, NVIDIA Surround

– Extras: Backplate, LED-Beleuchtung, werkseitig übertaktet

– Herstellergarantie: zwei Jahre

Shadereinheiten im Vergleich:..

• GeForce GTX 960 hat 1,024 Shader Einheiten und 2 GB GDDR5 VRAM.

• GeForce GTX 970 hat 1,664 Shader Einheiten und 4 GB GDDR5 VRAM.

• GeForce GTX 980 hat 2,048 Shader Einheiten und 4 GB GDDR5 VRAM.

• GeForce GTX 1060 hat 1,152 Shader Einheiten und 3 GB GDDR5 VRAM.

• GeForce GTX 1060 hat 1,280 Shader Einheiten und 6 GB GDDR5 VRAM.

• GeForce GTX 1070 hat 1,920 Shader Einheiten und 8 GB GDDR5 VRAM.

• GeForce GTX 1080 hat 2,560 Shader Einheiten und 8 GB GDDR5X VRAM.

• GeForce GTX 1080 Ti hat 3584 Shader Einheiten und 11 GB GDDR5X VRAM.

• GeForce GTX Titan X hat 3,072 Shader Einheiten und 12 GB GDDR5 VRAM.

• GeForce GTX Titan Xp hat 3,840 Shader Einheiten und 12 GB GDDR5X VRAM.