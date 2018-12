Hardwarekalender 2018 – Tag 9

Heute feiern wir bereits den zweiten Advent. Öffnen wir also Türchen Nummer 9 und am zweiten Advent gibt ein geiles Bundle aus Gehäuse und Netzteil von be quiet! zu gewinnen. Beide Produkte sind noch ziemlich neu und noch nicht lange auf dem Markt. Die Rede ist vom Silent Base 601 Gehäuse mit Schalldämmung und ohne Sichtfenster und zum anderen das brandaktuell Pure Power 11-CM 500 Watt Netzteil. Mit diesen beiden Komponenten habt ihr den perfekten Start für einen Silent-PC-Projekt.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von be quiet! zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zum neuen Silent Base 601 Gehäuse:

Die Lufteinlässe an der Front sorgen für maximale Geräuschreduzierung bei konstanter Luftströmung. Dafür leiten die speziell entworfenen Einlässe die einströmende Luft zweifach um und reduzieren somit Luftgeräusche.

Front, Oberseite und Seitenteile sind mit 10mm dicken Dämmmatten ausgestattet und bieten maximale Stabilität und geräuschreduzierende Eigenschaften. Die HDD-Käfige und die Netzteilhalterung sind entkoppelt und reduzieren Vibrationen. Das Metallgehäuse sorgt für eine wertige Haptik und bietet Stabilität.

Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 140mm Lüfter mit luftstromoptimierten Lüfterblättern versprechen einen perfekten Luftstrom und solide Kühlleistung. Die integrierte 3-Stufen-Lüftersteuerung kontrolliert bis zu 3 Lüfter.

Das PSU-Cover versteckt nicht nur das Netzteil und Kabel, sondern beinhaltet auch einen Doppel-HDD-Käfig. Die oberen Platten sind einzeln herausnehmbar, sodass ein 140mm Lüfter auf dem Cover installiert werden kann. Um einen 360mm Radiator in der Front zu ermöglichen kann das vordere kleine Element entfernt werden. Mit der Netzteilhalterung kann die PSU einfach von der Rückseite des Gehäuses installiert werden.

Für eine sichere und benutzerfreundliche Demontage der hochwertigen Seitenteile dient ein Arretierungssystem mit Knöpfen. Durch Drücken des Knopfes wird die Verriegelung gelöst und das Seitenteil fährt sicher leicht heraus, bis es nach oben entnommen wird. Eine exzellente Benutzerfreundlichkeit für einen schnellen und einfachen Zugang zum Inneren des Gehäuses.

Intern: 2x 3.5″, 1x 2.5″/3.5″, 4x 2.5″

Front: I/O 2x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon

PCI-Steckplätze: 9 (2x Riser Card)

Lüfter: (vorne) 1x 140mm, 1000rpm, 2x 140mm (optional)

Lüfter: (hinten) 1x 120mm, 1000rpm

Lüfter: (links) N/​A

Lüfter: (rechts) N/​A

Lüfter: (oben) 3x 140mm (optional)

Lüfter: (unten) N/​A

Lüfter: (sonstige) 1x 140mm (optional)

Radiatorgrößen: 240/​280/​360mm vorne, 240/​360mm oben

Mainboard: bis E-ATX

Netzteil ATX: (max. 288mm tief)

Netzteilposition: unten

CPU-Kühler: bis max. 185mm Höhe

Grafikkarten: bis max. 287mm (449mm ohne HDD-Käfig)

Farbe: schwarz, innen schwarz

Abmessungen: (BxHxT) 240x514x532mm

Volumen: 65.63l

Gewicht: 10.49kg

Besonderheiten: Kabelmanagement, Staubfilter, integrierte Lüftersteuerung

Produktinformationen zum brandneuen Pure Power CM11:

Das Netzteil erzielt eine Effizienz von 92% und ist 80 PLUS Gold zertifiziert. Ein wahrer Spitzenwert in dieser Leistungsklasse! Und das lohnt sich: Ein geringerer Energieverbrauch führt zu geringeren Kosten, einer besseren Kühlung und leiserem Betrieb.

500W CM Dauerleistung und zwei starke 12V-Leitungen sorgen für unvergleichliche Zuverlässigkeit und Stabilität. Das Netzteil verfügt über zwei PCI-Express-Stecker, die einen leistungsstarken Multi-GPU-Betrieb ermöglichen. Ob für den Bau eines besonders leisen PCs oder eines Gaming-Systems: Das Pure Power 11 ist immer die richtige Wahl!

Durch den Einsatz der Active Clamp- und SR-Technologie ist das Pure Power 11 sehr stabil im Betrieb. Es ist zudem mit einem DC/DC-Wandler ausgestattet, der für eine noch stärkere Spannungsregulierung sorgt – und das sogar bei heftigen Cross-Loads. Damit ist das Netzteil ein zuverlässiger Begleiter für die nächsten Generationen von Prozessoren und Grafikkarten.

Der geräuschoptimierte 120mm be quiet! Lüfter erzielt das bestmögliche Gleichgewicht zwischen einwandfreier Kühlung und sehr leisem Betrieb. Durch die luftstromoptimierten Lüfterblätter, die geräuschverursachende Turbulenzen verringern, wird der ausgesprochen leise Betrieb erreicht, für den be quiet! so bekannt ist.

Das Pure Power 11 500W CM ist ein echter Hingucker! Das modulare Kabelmanagement wartet mit hochwertigen, schwarz ummantelten Kabeln auf. Zudem sorgen die Flachbandkabel für PCI-Express und die Laufwerke für ein aufgeräumtes System und vereinfachen die Installation.

Lüfter :120mm, 1000rpm

Lautstärke: 9-18.8dB(A) (Hersteller)

Anschlussart: teilmodular

Anschlüsse: 1x 20/​24-Pin, 1x 4/​8-Pin ATX12V, 2x 6/​8-Pin PCIe, 6x SATA, 3x IDE, 1x Floppy

durchschnittliche Effizienz: 92% (Hersteller), 89% (80 PLUS, 115V)

Zertifikate: 80 PLUS Gold (115V)

Abmessungen: (BxHxT) 150x86x160mm

Herstellergarantie: fünf Jahre

Anzahl: 12V-Schienen 2

+3.3V 24A

+5V 15A

+12V 28A, 20A

-12V 0.3A

+5Vsb 3A

PFC: aktiv

Formfaktor: ATX PS/​2

Besonderheiten: ErP Lot 6, unterstützt „Haswell“ C6/​C7 Low-Power States

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr