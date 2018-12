Hardwarekalender 2018 – Tag 4

Heute öffnen wir Türchen Nummer 4 und wir verlosen gleich zwei Focus G Gehäuse und somit gibt es auch zwei glückliche Gewinner. Das Focus G ist aus der neuen Gehäuseserie von Fractal Design und überzeugt durch schlichtes Design, mit einer Mesh-Front und Sichtfenster. Die neue Focus G Gehäuseserie gibt es Schwarz, Weiß, Blau, Rot und Grau und die beiden Gewinner dürfen sich am Ende ihre Wunschfarbe aussuchen.

Produktinformationen zum Focus G:

Das Fractal Design Focus G ist ein Midi-Tower aus dem Budget-Segment und einem Fokus auf guten Airflow. Dies wird durch die Mesh-Front untermauert, die eine gute Belüftung ermöglicht und mit zwei vorinstallierten LED-Lüftern bestückt ist. Für die Kühlung der CPU können große Tower-Kühler verbaut werden und Grafikkartenkühler können durch einen Lüfter im Boden unterstützt werden. Im Deckel und der Front können natürlich auch Dual-Radiatoren verbaut werden, wodurch das Focus G auch für Wasserkühlungen geeignet ist.

Der Fractal Design Focus G verfügt über einen guten Airflow und bietet Platz für bis zu 380 mm lange Gaming-Grafikkarten. Die CPU kann mit einem bis zu 165 mm hohen CPU-Kühler gebändigt werden, sodass auch übertaktete Prozessoren mit großem Tower-Kühler installiert werden können. Der Midi-Tower ist mit Mini-ITX-, Micro-ATX- und ATX-Mainboards kompatibel und deckt so ein weiträumiges Spektrum ab.

Dank der Meshfront und zwei vorinstallierten 120-mm-LED-Lüftern bietet der Focus G ab Werk einen guten Airflow. Warme Luft kann in dieser Konfiguration an der Rückseite und im Deckel aus dem Gehäuse entweichen und zur Verstärkung dieses Effekts können Lüfter in der Rückseite (120 mm) oder dem Deckel (2x 120/140 mm) installiert werden. Im Boden kann ein zusätzlicher 120-mm-Fan anstelle des Festplattenkäfigs montiert werden, um die Luftzufuhr für die Grafikkarte deutlich zu verbessern.

Trotz der Optimierungen für einen guten Airflow, bietet das Fractal Design Focus G aber auch den Fans von Wasserkühlungen die Möglichkeit, diese in Form eines AiO-Wasserkühlers oder eines Custom-Loops zu verbauen. Hierfür kann in der Front und dem Deckel jeweils ein bis zu 240 mm großer Dual-Radiator montiert werden. Wird der untere Laufwerksschacht in der Front nicht genutzt, kann hier sogar ein 280-mm-Radiator untergebracht werden.

Extern: 2x 5.25″

Intern: 2x 2.5″/3.5″ (quer, Laufwerksschienen), 1x 2.5″

Front: I/O 1x USB-A 3.0, 1x USB-A 2.0, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer

PCI-Steckplätze: 7

Lüfter: (vorne) 2x 120mm (weiß beleuchtet), 2x 140mm (optional)

Lüfter: (hinten) 1x 120mm (optional)

Lüfter: (oben) 2x 120mm (optional)

Lüfter: (unten) 1x 120mm (optional)

Mainboard: bis ATX

Netzteil: ATX

Netzteilposition unten

CPU-Kühler: bis max. 165mm Höhe

Grafikkarten: bis max. 380mm

Abmessungen: (BxHxT) 205x444x464mm

Volumen: 42.23l

Gewicht: 4.50kg

Besonderheiten: Kabelmanagement, Staubfilter

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr