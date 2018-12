Hardwarekalender 2018 – Tag 26

Heute öffnen wir das letzte Türchen mit der Nummer 26 und wünschen euch einen schönen zweiten Weihnachtstag. Heute verlosen wir zu dritten mal eine Wasserkühlung aus dem Hause Alphacool. Doch dieses mal nicht nur einfach eine All in One Wasserkühlung wie man sie kennt, sondern gehen einen Schritt weiter. Das Eissturm Hurricane Copper 45 Set ermöglich euch den perfekten Einstieg in die Wasserkühlungswelt, denn das Eissturm Hurricane Set bringt alles wichtige mit um einen Custom-Loop zu bauen. Einen CPU-Block, Radiator, Lüfter, Ausgleichbehälter mit Pumpe und Fittinge, sowie Schlauch sind in diesem Set bereits enthalten. Lediglich für die Grafikkarte müsstet ihr euch einen passenden Block kaufen. Diese gibt es nicht als Set, da hier die Setanzahl einfach zu groß wäre, und es soll ja ein Einsteiger Set sein.

1x Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45

1x Alphacool Tasse

1x Alphacool Baseball

Produktinformationen zum Eissturm Hurricane Copper 45 Set:

Mit den neuen Eissturmsets erhalten Sie alle Komponenten die Sie für den Start in die Welt der Wasserkühlung benötigen. Die Sets richten sich dabei nicht nur an Einsteiger sondern auch an Profis. Alle verwendeten Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und stammen aus der High End Serie von Alphacool. Bei den Materialien geht Alphacool keine Kompromisse ein und setzt bei allen Metallen auf reines Kupfer oder Messing. Damit ist eine überragende Kühlleistung garantiert. Mit dem Set lässt sich spielend ihre CPU kühlen, außerdem können sie noch einen beliebigen Grafikkartenkühler in den Kreislauf mit einbinden. Dazu müssen sie Dank eines beiliegenden Schnellverschlusses den Kreislauf nicht entleeren oder umbauen.

Radiator: NexXxoS XT45 Full Copper 240 mm

Seit vielen Jahren ist Alphacool führend im Bereich Radiatoren. Durch die konsequente Nutzung von reinem Kupfer für die Kühlfinnen, Vorkammern und die Kanäle sind die Alphacool Radiatoren im Bereich Leistung führend. Die Alphacool NexXxoS Radiatoren bieten eine herausragende Leistung bei der Verwendung von langsam drehenden Lüftern und bieten eine hohe Leistungsreserve wenn sehr viel Wärme abgeführt werden muss. Das erlaubt ihnen ein breites Einsatzspektrum abzudecken.

CPU Kühler: XPX

Der Alphacool Eisblock XPX Kühler ist in unabhängigen Tests immer wieder zum leistungsstärksten CPU Kühler am Markt gekürt worden. Dabei wurde neben einer exzellenten Verarbeitung auch darauf geachtet, dass der Kühlerboden groß genug für CPUs ist, die auf acht oder mehr physische CPU-Kerne setzen. Wer seinen CPU-Kühler individuell gestalten möchte, kann auf Modding-Kits von Alphacool zurückgreifen. Dabei können der CPU Deckel, die Schraubenkappen und der Halterahmen gegen andere Farben getauscht werden.

Ausgleichsbehälter: Eisbecher

Mit dem Alphacool Eisbecher hat Alphacool einen überragenden Ausgleichsbehälter auf den Markt gebracht der neben einer hohen Qualität und Kompatibilität auch den bekannten Lighttower Wassereffekt bietet. Dabei fließt das Wasser ein Steigröhrchen herauf und wir dann gegen die Innenseite des Ausgleichsbehälters gespritzt. Ein echtes optisches Highlight. Die Montagemöglichkeiten sind zudem sehr umfangreich. Der Eisbecher kann direkt an einem Radiator montiert werden oder mit normalen Füßen am Boden des Gehäuses.

Pumpe: DDC310

Alphacool hat die klassische DDC Pumpe weiter optimiert und mit der DDC310 eine Version auf den Markt gebracht die extrem leise läuft und in den meisten Fällen auch nicht weiter geregelt werden muss. Die DDC310 ist ein perfekter Kompromiss aus Leistung und Lautstärke. Sie ist stark genug um auch größere Wasserkreisläufe zu betreiben, bleibt dabei aber so leise, dass sie aus einem Gehäuse heraus kaum wahrnehmbar ist. Die Bauweise ist etwas kompakter als die der VPP755, wodurch in sehr engen Gehäusen ein Vorteil entstehen kann.

Lüfter Eiswind Pure Edition

Die neuen Eiswind Lüfter in der Pure Edition basieren auf den weltweit beliebten be quiet! Lüftern. Die fein geriffelten Lüfterblätter sorgen für einen optimalen Luftstrom und gezielten Verwirbelungen um die Geräuschkulisse zu minimieren. Das hochwertige Rifle-Lager trägt ebenfalls zu einer hohen Laufruhe bei. Die Lüfter können über den 4-Pin PWM-Anschluss geregelt werden. Dabei können die Lüfter über ein weites Drehzahlspektrum geregelt werden.

Anschlüsse und Schnellverschluss

Bei den Anschlüssen geht Alphacool keine Kompromisse ein. Alle Anschlüsse entstammen der High End Eiszapfen Reihe und bestehen vollständig aus eloxiertem Messing. Dank der breiten geriffelten Außenfläche lassen sich die Anschlüsse sehr einfach einschrauben. Die Überwurfmutter presst den Schlauch fest an den Anschluss und trägt zur Sicherheit bei, denn so kann der Schlauch nur noch mit einem nicht unerheblichen Kraftaufwand abgerissen werden. Der beiliegende Schnellverschluss macht das Set Eisbaer Ready. Viele Produkte wie der Eiswolf GPX-Pro Kühler, die externe Wasserkühlungslösung Eiswand und weitere Produkte von Alphacool setzen auf diesen Schnellverschluss. So können sie die Produkte einfach und schnell zusammenschließen oder wieder voneinander trennen.

Dem Set liegt alles bei was Sie für den Start benötigen. Schläuche, die notwendige Flüssigkeit, eine Befüllhilfe, Y-Adapter für die Lüfter und vieles mehr. Die Anleitung ist sehr umfangreich mit vielen Bildern die alle Teile in ihrer Funktion beschreiben. Mit einem Eissturm Set erhalten Sie das perfekte Set für Ihre Wasserkühlung.

Technische Details

Radiator

NexXxoS XT45 Full Copper 240 mm

NexXxoS XT45 Full Copper 240 mm CPU

Eisblock XPX – Black

Eisblock XPX – Black AGB

Eisbecher 150 mm

Eisbecher 150 mm Pumpe

Alphacool Laing DDC 310

Alphacool Laing DDC 310 Lüfter

2x Eiswind Pure Edition 120mm

2x Eiswind Pure Edition 120mm Zubehör

8x Eiszapfen 13/10 mm gerade

1x HF Schnellverschluss G1/4

1000 ml Cape Kelvin Catcher

3 m Schlauch PVC 13/10mm clear

1x Befüllungshilfe – Trichter

1x ATX-Überbrückungsstecker

1x Montageanleitung

Lieferumfang

1x Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x120mm – Komplettset

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr