Hardwarekalender 2018 – Tag 18

Heute öffnen wir schon das Türchen Nummer 18 und verlosen wieder eine All in One Wasserkühlung aus dem Hause Alphacool. Mit der neuen Eisbaer LT 240 sorgt Alphacool für einen kühlen CPU-Kopf. Dazu bekommt ihr noch ein wenig Merchendise. Die Eisbaer LT 240 zeichnet sich gute Kühlleistung, leiser Betrieb und günstigen Preis aus.

1x Alphacool Eisbaer LT 240

1x Alphacool Tasse

1x Alphacool Baseball

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Aquatuning.de und Alphacool zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zur Eisbaer LT 240:

Wie auch die normale Eisbaer, hebt sich die Eisbaer LT deutlich vom üblichen AiO-Einheitsbrei ab, indem Alphacool bei der Konstruktion weitestgehend auf normale Custom Komponenten zurückgreift. Dadurch kann die Eisbaer LT nicht nur über den Eisbaer-Ready-Schnellverschluss erweitert werden, zusätzlich basieren auch die Anschlüsse auf üblichen G1/4“-Gewinden. Diese können jederzeit durch andere Modelle ersetzt werden. Ein weiteres Highlight ist der neue nur 25 mm schlanke Slim-Radiator, der vollständig aus Kupfer gefertigt ist. Da Kupfer eine doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu Aluminium hat, ist eine optimale Kühlung gewährleistet.

Der Kühlerboden besteht vollständig aus Kupfer und hat eine extrem feine Kreuzschlitzstruktur. Durch die ultrafeinen Kreuzschlitze und ein ausgeklügeltes Düsensystem kann die Wärme extrem schnell aufgenommen und vom Kühler abgeführt werden. Die verbaute DC-LT Ultra Ceramic Low Noise-Pumpe ist eine extrem laufruhige und leise Pumpenversion, die Alphacool mittlerweile bei vielen Produkten einsetzt. Die Pumpe ist deutlich leistungsfähiger als die üblichen Pumpen, die in AiOs zu finden sind. Sie kann zudem mit einem optionalen 7V-Adapter stark gedrosselt werden, wodurch sich die schon extrem niedrige Geräuschentwicklung noch weiter reduzieren lässt. Das Pumpengehäuse ist sehr flach und der Aluminiumdeckel sorgt für ein edles und schlichtes Design.

Typ: intern (offenes System)

Kühlkörper: CPU

Kühlkörpermaterial: Kupfer

Kompatibilität: CPU 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+

Radiatorgröße: 240mm

Radiatordicke: 25mm

Radiatormaterial: Kupfer

Lüfter: 2x 120mm, 550-1700rpm, 29dB(A), 108m³/​h

Pumpe: 7-13.5V, 70l/​h, 0.85m

Anschlüsse: Alphacool Schnellverschluss, G1/4″

Herstellergarantie: fünf Jahre

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr