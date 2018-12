Hardwarekalender 2018 – Tag 10

Heute öffnen wir Türchen 10 und es wird windig und sehr bunt mit vielen tollen Effekten. Wir verlosen heute die Riing Plus 12 LED RGB Lüfter im dreier Pack. In dem Paket befindet sich neben den drei RGB Lüftern noch ein Controller mit dem ihr euren kreativen Ideen freien Lauf lassen könnt. Eine Besonderheit ist die Nutzung mit dem Handy per App, denn die Riing Plus RGB Lüfter lassen sich komplett über die Thermaltake Handy-App steuern und einstellen.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Thermaltake zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zu den Riing Plus 12 LED RGB Lüfterset:

Thermaltakes Lüfter der Serie „Riing“ sind speziell darauf ausgelegt, auf einem Radiator eingesetzt zu werden und werden mit der „Riing Plus“-Ausführung perfektioniert. Dazu wurden die Fans so gestaltet, dass sie trotz relativ niedriger Drehzahl und entsprechend leisem Lauf einen eindrucksvollen statischen Druck erzeugen, der notwendig ist, um die Lamellen eines Radiators effektiv zu durchdringen. Und obwohl das alles zunächst nach trockener Technik klingt, erkennen Sie bereits an unseren Bildern, dass die Thermaltake Riings ein absoluter Genusshappen für Modding-Feinschmecker sind.

Die Riing Plus RGB Software kontrolliert nicht nur Drehzahlen, sondern lässt die zwölf RGB-LEDs auf sieben verschiedene Weisen leuchten: Copy Color, Full Lighted, Sound Control, Flow, RGB Spectrum, Ripple, Blink, Pulse und Wave. Der digitale Fan-Controller unterstützt maximal 5 Lüfter und die Software kann bis zu 16 Fan-Controller (80 Lüfter) managen. Egal ob ein einzelner Riing-Plus-Lüfter an einem Gehäuse-Slot oder mehrere davon in Reihe auf einem Wärmetauscher (die benötigten Schrauben für beide Einsatzzwecke sind beigelegt), der Effekt ist wunderschön.

Abmessungen: 120x120x25mm

Umdrehungen: 500-1500rpm

Luftdurchsatz: 82.13m³/​h

Luftdruck: 1.54mmH₂O

Lautstärke: 24.7dB(A)

Lüfterlager: hydrodynamisches Gleitlager

Anschluss: USB 2.0, 4-Pin Molex

Spannungsbereich: 9-12V

Leistungsaufnahme: 1.8W

Besonderheiten: RGB beleuchtet, Vibrationsdämpfer, Lüftersteuerung, LED-Steuerung

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr