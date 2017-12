Hardware Kalender 2017 – Tag 25

Heute ist der 1. Weihnachtsfeiertag und weiterhin haben wir für euch eine Verlosung am Start. Mit dem Bonus-Türchen Nummer 25 haben wir gemeinsam mit Astro Gaming ein Wireless Headset in der Verlosung. Ein Teilnehmer unter euch, kann das Astro Gaming A20 Wireless Headset in der PS4-Fassung gewinnen.

Für die Bereitstellung des Preises bedanken wir uns ganz herzlich bei Astro.

Astro Gaming A20 Wireless Headset

Das A20 Wireless für die PlayStation 4, das dein Spiel überdauert, verfügt über eine haltbare Konstruktion und mehr Komfort, sodass du länger ohne Pause spielen kannst. Durch Übertragung in störungsfreien, drahtlosen 5 GHz erlebst du Spielen mit geringer Latenz, sodass du dich überall in deinem Wohnzimmer frei bewegen kannst. Hole dir einen Vorsprung vor deinen Feinden mit individuellen Equalizer-Voreinstellungen dank der ASTRO Command Center-Software. Passe jeden Eingangs-und Ausgangsparameter einschließlich Spiel/Sprach-Balance und Mikrofonpegel an und übernimm das Kommando über deine Kommunikation mit klarem, präzisem Chat-Ton mit Flip-up-Mute-Mikrofon. Spiel frei.

Technische Daten

A20 Wireless Headset

Frequenzgang: 20 – 20,000 Hz

Verzerrung: < 3 % @ 1 kHz

Characteristic SPL: 100dB +/- 3dB AT 1 kHz

Mikrofon: Unidirektional 6,0-mm-Mikrofon

Nennimpedanz: 32 ohms

Stirnband Druck: 4,5 N

Ankopplung an das Ohr: Over-Ear

Gewicht ohne Kabel: 320 Gramm

Farbe: blau/schwarz

Anschluss: 5.8 GHz Wireless

Drivers: 40-mm-Neodym

A20 Transmitter

Power Supply: USB Micro-B (USB 2.0-kompatibel)

Gewicht ohne Kabel: 50 g

Dimensions: 12 cm/5,7 cm5″/2,2 cm

Wireless: Bis 9 m

Output: 5,0 V, 400 mA

System Requirements: ASTRO A20 + Transmitter

Base Station Inputs and Outputs: Optischer Eingang, USB Strom & Soundkarte, USB-Ladeanschluss

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Das Teilnahmeformular findet ihr auf Seite 2.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!