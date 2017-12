Hardware Kalender 2017 – Tag 23

Heute öffnen wir das letzte Türchen vor Heiligabend. Hinter Türchen Nummer 23 versteckt sich ein Bundle von Roccat. Ein Teilnehmer kann sich über ein Roccat Khan Pro Headset, eine Roccat Kone Aimo Maus und ein Roccat Taito 2017 XXL Mauspad.

Für die Bereitstellung der Preise bedanken wir uns ganz herzlich bei Roccat.

Roccat Khan Pro

Entwickelt für unvergessliche Momente, versetzt Dich das Khan Pro direkt in die Esports-Welt. Stell Dir vor, Du stehst auf der Bühne, von Deinen Mitspielern umgeben, energiegeladen. Auge in Auge mit Deinem Gegner, bist Du bereit für den Battle. Die Menge grölt Deinen Namen und Du fühlst die Leidenschaft in Dir. Du schreibst „GL & HF“ in den Chat und bist in der Zone, es kann losgehen. Dieses Headset ist Dein Upgrade auf ein neues Level.

Technische Daten

Allgemein

Gewicht (nur Headset): 230 g

Kabellänge: 2.45 m

Klinkenstecker: Zwillingsstecker 3,5 mm (3-Pin)

Gemessener Frequenzbereich: 10 – 40000 Hz

Lautsprecher Einheiten

Impedanz: 25Ω

Durchmesser: 50 mm

THD% @ 1kHz: 1%

Mikrofon

Empfindlichkeit bei 1 kHz: -40dB

Signal-Rausch-Abstand: 60 dB THD% @ 1kHz: 2%

Roccat Kone Aimo

Mit einzigartigem Design und überwältigendem Feature-Set kanalisiert die Kone AIMO erfolgreich das glorreiche Vermächtnis ihrer Vorgänger. 2007 veröffentlicht, war die Original Kone das erste ROCCAT Produkt überhaupt und setzte mit ihren wegweisenden Innovationen einen neuen Industriestandard. Den Weg bereitet durch den Einsatz von ROCCAT Know-How plus den Input von fast 30.000 befragten Gamern und Kone-Lovers, setzt die Kone AIMO die reiche Tradition der letzten 10 Jahre fort. Das Ergebnis ist eine verfeinerte Ergonomie mit verbesserter Tastendifferenzierung – aber was wirklich den Unterschied ausmacht, ist die Verdoppelung der RGB-Lightguides in Verbindung mit dem intelligentem, State-Of-The-Art AIMO Lichtsystem und ihrem äußerst präzisem optischen Owl-Eye Sensor. Begebe Dich mit der Kone AIMO auf Lichtgeschwindigkeit.

Technische Daten

ROCCAT Owl-Eye Optiksensor mit 12000 dpi

ROCCAT-exklusive Switches mit 50 Mio. Anschlägen

1000 Hz Polling-Rate

1 ms Reaktionszeit

50 G Beschleunigung

250 ips max. Geschwindigkeit

Mausbeschleunigung: nein

Angle Snapping: an/aus

Einstellbare lift-off distance

ARM Cortex-M0 50MHz

512 kB interner Speicher

1.8 m stoffummanteltes USB-Kabel

Roccat Taito 2017 XXL

Das neue Taito 2017 ist das Textilpad, das in Sachen Speed und Control gleichermaßen hervorragende Ergebnisse erzielt. Für außergewöhnlichen Halt als auch Style trägt es eine gummierte Unterseite in ROCCAT Blue zur Schau. Seine einzigartige, hitzebehandelte Nano-Matrix-Oberfläche bietet Dir beste Gleiteigenschaften sowie höchste Genauigkeit. Für perfekte Konstanz im Spiel, immer und immer wieder. Die letzte Taito Generation ist 3 mm dick und es gibt sie in vier verschiedenen Größen: Mini, Mid, King und XXL-Wide – ob Low- oder High-Senser, für alle Gamer genau das, was sie brauchen. Get ready to enter the matrix.

Technische Daten

Breite: 900 mm

Höhe: 330 mm

Dick: 3 mm

Weitere Informationen findet ihr auf folgenden Seiten: Khan Pro, Kone Aimo und Taito 2017.

Das Teilnahmeformular findet ihr auf Seite 2.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!