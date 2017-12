Hardware Kalender 2017 – Tag 19

Mit Türchen Nummer 19 verlosen wir gemeinsam mit Noctua ein Paket. Das Paket besteht aus einem NH-D15, ein NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap und ein NA-HC3 chromax.black.swap.

Für die Bereitstellung der Preise bedanken wir uns ganz herzlich bei Noctua.

NH-D15

Noctuas Flaggschiff-Modell NH-D15 ist ein Dual-Tower Kühler der Eliteklasse, der auf dem legendären NH-D14 basiert und dessen Streben nach ultimativer Kühlleistung bei höchster Laufruhe konsequent weiterführt. Durch sein breiteres Heatpipe-Layout und zwei NF-A15 140mm Premium-Lüfter mit PWM-Unterstützung für vollautomatische Geschwindigkeitsregelung kann der NH-D15 die vielfach ausgezeichnete Effizienz des NH-D14 nochmals verbessern. Komplettiert wird das rundum hochwertige Gesamtpaket des NH-D15 durch das bewährte SecuFirm2™ Profi-Montagesystem, Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste und 6 Jahre Herstellergarantie. Ob für Übertakter oder Silent-Enthusiasten: Der NH-D15 ist eine Premium-Lösung für höchste Ansprüche.

Technische Daten

Sockel-Kompatibilität: Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (Backplate erforderlich), AM4 mit NM-AM4

Höhe (ohne Lüfter): 160 mm

Breite (ohne Lüfter): 150 mm

Tiefe (ohne Lüfter): 135 mm

Höhe (mit Lüfter): 165 mm

Breite (mit Lüfter): 150 mm

Tiefe (mit Lüfter): 161 mm

Gewicht (ohne Lüfter): 980 g

Gewicht (mit Lüfter/n): 1320 g

Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt

Lüfter-Kompatibilität 140x150x25 (mit 120x120x25 Montagelöchern), 140x140x25 (mit 120x120x25 Montagelöchern), 120x120x25

Lieferumfang: 2x NF-A15 PWM Premium Lüfter, 2x Low-Noise Adapter (L.N.A.), Y-Kabel, NT-H1 high-end Wärmeleitpaste, SecuFirm2 Montage-Kit, Noctua Case-Badge aus Metall

NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap

Der NF-A15 hat mehr als 100 Auszeichnungen und Empfehlungen internationaler Hardware-Webseiten und Magazine erhalten und zählt zu Noctuas renommiertesten und populärsten 140mm Lüftermodellen. Durch seinen 150mm breiten Rundrahmen mit Montagelöchern im 120mm Standard (105mm Lochabstand) eignet er sich ideal für die Verwendung auf CPU Kühlern wie den populären Modellen NH-D15, NH-D15S oder NH-U14S. In der chromax.black.swap-Edition wird die einzigartige Silent-Kühlleistung des NF-A15 mit einem attraktiven, komplett schwarzen Design sowie austauschbaren Anti-Vibrations-Pads in Rot, Weiß, Blau, Grün, Gelb und Schwarz kombiniert – so lässt sich der Lüfter farblich individualisieren und an spezifische Farbschemata anpassen. Für eine noch umfassendere Individualisierung kann auf weitere, separat erhältliche Zubehörartikel wie farbige Kabel oder Anti-Vibrations-Befestigungen zurückgegriffen werden. Mit Noctuas bewährtem SSO2 Premium-Lager, mehr als 150.000 Stunden MTTF und 6 Jahren Herstellergarantie ist der NF-A15 PWM chromax.black.swap die perfekte Wahl für Anwender, die ebenso viel Wert auf individuelle, fokussierte Ästhetik wie auf erstklassige Qualität und Leistung legen.

Technische Daten

Format: 140x150x25 mm

Lochabstand: 105×105 mm

Anschluss: 4-Pin PWM

Lagertyp: SSO2

Blattgeometrie: A-Serie mit Flow Acceleration Channels

Rahmentechnologie: AAO (Advanced Acoustic Optimisation)

Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1500 RPM

Min. Umdrehungsgeschw. (PWM, +/-20%): 300 RPM

Volumenstrom: 140,2 m³/h

Geräuschentwicklung: 24,6 dB(A)

Statischer Druck: 2,08 mm H₂O

Max. Leistungsaufnahme: 1,56 W

Max. Stromstärke: 0,13 A

Betriebsspannung: 12 V

MTTF: > 150.000 h

Lieferumfang: 8x NA-AVP1 chromax.black Anti-Vibrations-Pads, 8x NA-AVP1 chromax.blue Anti-Vibrations-Pads, 8x NA-AVP1 chromax.green Anti-Vibrations-Pads, 8x NA-AVP1 chromax.red Anti-Vibrations-Pads, 8x NA-AVP1 chromax.white Anti-Vibrations-Pads, 8x NA-AVP1 chromax.yellow Anti-Vibrations-Pads, 4x Lüfterschrauben

NA-HC3 chromax.black.swap

Das Kühler-Abdeckungs-Set NA-HC3 chromax.black.swap ist ein Zubehörartikel für Noctuas vielfach ausgezeichnete CPU Kühler NH-D15, NH-D15S und NH-D15 SE-AM4. Mittels der aus hochwertigem, schwarz pulverbeschichteten Aluminium gefertigten Abdeckungen und den austauschbaren Einlagen in Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün und Gelb lässt sich der Kühler farblich individualisieren und an beliebte Farbschemata wie Schwarz, Schwarz/Weiß oder Schwarz/Rot anpassen. Dank der kinderleichten Montage dauert es nur wenige Minuten, das Aussehen eines NH-D15(S) zu verändern, wobei der Kühler nicht einmal von der CPU abgenommen werden muss. Zusammen mit der chromax.black.swap Edition des NF-A15, Lüfters eröffnen die NA-HC3 Abdeckungen schier endlose Möglichkeiten, Ihren ganz speziellen, einzigartigen NH-D15(S) zu gestalten, der genauso toll aussieht wie er kühlt!

Technische Daten

Farbe: schwarz mit austauschbaren Farbeinlagen (rot, blau, grün, gelb, schwarz, weiß)

Lieferumfang: 2x NA-HC3 chromax.black.swap Kühler-Abdeckungen (Set enthält zwei Abdeckungen zur Bestückung beider Kühlblöcke), Austauschbare Farbeinlagen (rot, blau, grün, gelb, schwarz, weiß)

Kühler-Kompatibilität: NH-D15, NH-D15 SE-AM4, NH-D15S

Weitere Informationen findet ihr auf den nachfolgenden Seiten:

NH-D15, NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap und NA-HC3 chromax.black.swap.

Das Teilnahmeformular findet ihr auf Seite 2.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!