Handball 17 – In einem Monat ist es soweit

Wer sich noch an die Gamescom erinnert, weiß das wir bei Bigben Interactive zu Besuch waren. Unsere Eindrücke könnte ihr im entsprechenden Artikel nachlesen. Ab heute gesehen ist es nicht mal mehr einen Monat und Handball 17 erscheint. Zum ersten Mal stehen den Spielern 82 offizielle Teams der Saison 2016/2017 aus den fünf besten europäischen Liegen zur Verfügung.

Das vom französischen Entwicklerstudio Eko Software (How to Survive 1 und 2, Handball 16) entwickelte Handball 17 bietet dank einer ganzen Reihe neuer Funktionen dynamischere und realistischere Begegnungen. Mit seinem komplett neu entworfenen Gameplay, neuer künstlicher Intelligenz, neuen Kommentaren und mehreren zusätzlichen Schwierigkeitsgraden ist das neue Spiel realistischer als jede andere Handball-Simulation vor ihm. Freunde des Sports können in die Rollen der größten Handball-Stars schlüpfen und ihr liebstes Team zum Sieg führen – sowie in lokalen und online Mehrspieler-Modi gegen ihre Freunde antreten.

Am 11. November ist es soweit und für PC, Playstation 3 und 4, sowie Xbox One erscheint die neue Simulation Handball 17. Leider scheinen Xbox 360 Spieler bislang in die Röhre schauen zu müssen.