Halo Wars – Definitive Edition erscheint noch im Dezember für Xbox One und PC!

Microsoft lies auf den Game Awards 2016 verlauten das die Neuauflage von Halo Wars am 20. Dezember 2016 erscheinen wird. Die aktualisierte Version wird jedoch erst einmal nicht einzeln zu kaufen sein, sondern ist Bestandteil des Vorbestellerbonuses der Ultimate Edition von Halo Wars 2. Halo Wars 2 erscheint dann am 21. Februar 2017 für Xbox One und PC. Dank der Xbox Play Anywhere-Unterstützung von Microsoft, braucht ihr nur eine Kopie zu besitzen um das Spiel am PC und auf der Xbox One spielen zu können.

Die Halo Wars: Definitive Edition wird dabei alle Inhalte des Hauptspiels sowie alle DLCs enthalten. Auch diese Neuauflage ist jeweils auf dem PC und der Xbox One spielbar. Die Ultimate Edition von Halo Wars 2 lässt sich für 90 Euro erwerben und umfasst neben der Halo Wars: Definitive Edition das Spiel Halo Wars 2 mit einem frühzeitigen Zugang von 4 Tagen, den DLC „Welcome to the Ark“ und den Season Pass. Bei Vorbestellung im Xbox Store oder einem der teilnehmenden Händler bekommen Käufer den Code für Halo Wars: Definitive Edition per Email oder per Xbox-Live-Nachricht. Microsoft lässt allerdings auch verlauten, das es mit der Zusendung der Codes bis zum 20. Dezember dauern kann.

Werdet ihr euch Halo Wars 2 kaufen?