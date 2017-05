Halo Wars 2 – Pay2Win System?

Halo Wars 2, lange erwartet und hoch gehypt, steht jetzt in der Kritik Pay2Win Methoden zu vertreiben, behauptet zumindest ein YouTuber mit dem Namen Luke TheNotable. Aber was ist dran?

Luke zeigt, in einem Blitz 1v1, das kaufbare Level für Einheiten einfach zu mächtig sind. Gegner die nicht ähnliche Level der Karten besitzen haben nahezu keine Chance. Auch wenn er zugibt, dass ein deutlich geschickterer Spieler, der besser spielt solche Situationen auch manchmal für sich entscheiden und gewinnen kann.

In weiterem Verlauf des Videos lässt er immer wieder Karten, die durch Upgrades auf Maximum Level gekauft wurden, gegen eigentlich in dieser Situation bevorteilte Einheiten antreten, aber die bezahlten Level machen so einen großen Unterschied, dass selbst hier keine Chance besteht den Kampf für sich zu entscheiden. Dies führt sogar soweit das er von einer gegnerischen Armee in seiner eigenen Base gecampt wird, was aufgrund der Boni in der eigenen Base eigentlich nicht möglich sein sollte.

Er persönlich sei kein Fan von Mikro Transaktionen die einen Spieler so pushen und würde diese nicht kaufen, da ihm dadurch die Herausforderung kaputt gemacht wird. Auch hofft er das die Entwickler diese unausgeglichene Situation sieht und etwas dagegen unternommen wird, in zukünftigen Patches.

Aber überzeugt euch selbst, wir haben für euch das Video. Was denkt ihr über kaufbare Vorteile in Spielen?