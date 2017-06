Gute Nachrichten für Nintendo Fans

Gute Nachrichten für Nintendo Switch interessierte, denn Gerüchten zu Folge hat Nintendo die Produktion angekurbelt.

Stolze 18 Millionen Geräte sollen demnach bis März 2018 produziert werden, Hindernisse sind hier nur die Suche nach Herstellern die mit der Produktion der LCD Displays hinterher kommen. Denn auch jetzt noch ist das Gerät bei vielen Händlern ausverkauft und Nintendo kommt mit den Anfragen der Kunden nicht hinterher. Laut der Financial Times wurden schon einige Male die Zahlen und Prognosen nach oben korrigiert. Mit der höheren Produktionskapazität will Nintendo den Frust mindern, der bei vielen Kunden aufkommen könnte wenn die Geräte auch weiterhin nicht erhältlich sein sollten, gerade in Anbetracht der Ferienzeiten die vor uns liegen.

Die erfolgreichen Zahlen und die Werte der Aktien, die in einem 9-Jahres hoch sind, bestätigen das Nintendo zurück auf dem Markt ist, nach den schleppenden Verkäufen in der Wii U Ära. Erst letzte Woche war die Switch, die best verkaufte Konsole in Japan und hat sich auch hier nach Release in jeder einzelnen Woche besser verkauft wie die Konkurrenz. Im April krönte man die Leistung, als die meistverkaufte Konsole April 2017 in der USA mit über 280.000 verkauften Geräten.

Was denkt Ihr? Wird die Erfolgsgeschichte der Switch so rasant weiter gehen? Schafft man es sogar an den Erfolg der Wii ran zu kommen? Teilt uns doch eure Meinung mit, in den Kommentaren.