GTA Online – Kommt Tony Prince im Juli Update nach Los Santos?

Das GTA Online mehr als gut für Rockstar läuft, ist kein Geheimnis mehr. Bereits 90 Millionen Exemplare von Grand Theft Auto 5 wurden verkauft. Durch die verkauften Einheiten und der Ingame-Währung erlangte Rockstar Games einen Umsatz von 6 Milliarden Dollar. Ein Grund für diesen Erfolg dürfte die bleibende Spielerschaft sein und die regelmäßigen Updates und Events. Der Teaser zum kommenden Juli Update dürfte GTA 4 Zockern vertraut sein.

Das Nachtleben von Los Santos im Juli Update

In dem kurzen Teaser zum Juli Update werden wir in das Nachtleben von Los Santos entführt. Zu sehen ist ein Szeneclub mit einem Aufgebot von verschiedenen DJ’s. Das letzte Spiel, das diese Atmosphäre aufgriff, war der DLC und später eigenständige Spiel: „GTA: The Ballard of Gay Tony“. Rockstar ist bekannt dafür, alte Gesichter aus anderen Teilen in die Geschichte einzubauen. Vielleicht gibt es ein Wiedersehen mit Tony Prince oder Luis Lopez, aber das ist reine Spekulation!

> GTA Online auf der Konsole zocken aber mit Maus und Tastatur?

Den vollen Teaser zum Juli Update könnt ihr hier sehen.