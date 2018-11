Der action-geladene Racer GRIP: Combat Racing wurde heute veröffentlicht. Zum guten Ton gehört da natürlich auch ein passender Launch-Trailer. Und genau den haben Caged Element und Wired Productions heute aus dem Sack gelassen.

GRIP: Combat Racing ist der geistige Nachfolger von Rollcage. Auf über 22 Strecken geht es nicht nur auf der Strecke, sondern auch an Decken und Wänden heiß her. Das Spiel wurde für PC, PS4, Xbox One und Switch veröffentlicht. Unser Test folgt in den nächsten Tagen!