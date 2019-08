GreedFall Vorbestellung ab sofort möglich

GreedFall, das neueste RPG der Spiders Studios, bietet den Spielern die Möglichkeit, ihr eigenes Schicksal zu schmieden, wenn es am 10. September auf PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Das Rollenspiel steht ab sofort bei ausgewählten Händlern zur Vorbestellung bereit. Vorbesteller der Box erhalten spezielle Boni, wie einzigartige Ausrüstung.

Die an das Barock angelehnte Optik des Spiels erstrahlt dank HDR und 4K Support auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X in besonderer Pracht. Für PlayStation 4 und Xbox One S steht die HDR-Unterstützung als Option ebenfalls zur Verfügung.

GreedFall wurde von der Welt des 17. Jahrhunderts der Zeit des Barock mit seiner einzigartigen Kunst, Mode und Architektur, inspiriert. Durch das reiche Bestiarium, die verschiedenen Siedlungen und weitläufige Areale voller Geheimnisse möchte Spiders den Spielern ein Gefühl des Entdeckens vermitteln – ähnlich wie es Forscher, Wissenschaftler und Naturforscher dieser Epoche erlebten. Trotz des historischen Bezugs ist die Insel Teer Fradee voller Fantasie. Für jede fantastische Kreatur, jedes einheimische Dorf und jede kolonisierende Nation hat das Entwicklerteam eine Hintergrundgeschichte für die Existenz in dieser Welt entwickelt, der neugierigen Spielern ein vielschichtiges Spielerlebnis bietet, in das sie eintauchen können.