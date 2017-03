Gravel – Geschwindigkeitsrausch in exotischen Gefilden

Realistische Grafik, dynamisches Zeit- und Wettersystem, mitreißende Physik-Simulation, atemberaubende Orte, an denen die Spieler Vollgas geben und durch Wälder, verschneite Berge, Dünen und Wüsten rasen können. So stellt sich uns Gravel vor.

Entwickler Milestone steht hinter diesem Projekt und verspricht extreme Herausforderung, cooles Off-Road, exotische Orte und herausstechende Grafik. Das Konzept: Gravel ist eine extreme Herausforderung und zelebriert das Genre der Off-Road-Rennen, indem es die Spieler an exotische Orte auf der ganzen Welt bringt – und das in richtig aufregenden Fahrzeugen. Mithilfe der Unreal Engine 4 wollte es sich Milestone nicht nehmen lassen ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und das Arcade-Genre mit einem sehr ehrgeizigen Off-Road-Rennspiel in Angriff nehmen.

„Mit dem Fokus auf Spaß, Wettbewerb, Geschwindigkeitsgefühl und Adrenalin konnten wir eine Kombination aus den bestmöglichen Elementen zusammenstellen: Realistische Grafik, dynamisches Zeit- und Wettersystem, mitreißende Physik-Simulation, atemberaubende Orte, an denen die Spieler Vollgas geben und durch Wälder, verschneite Berge, Dünen und Wüsten rasen können. Wir sind begeistert davon, wie sich GRAVEL entwickelt, und überzeugt, dass die Spieler das Spiel faszinierend unterhaltsam und frisch finden werden”, sagt Irvin Zonca, Head of Game Design bei Milestone.

Disziplinen

In GRAVEL gibt es vier Disziplinen, die den Spieler in eine aufregende Mischung aus Benzin und Schmutz mitreißt: Wild Rush, kämpferische Rennen an wilden Orten; Cross Country, mit offenen Karten, die erkundet werden oder bis zum letzten Checkpoint erobert werden können; Speed Cross, echte Rennstrecken und Rennen ohne sich zurück zu halten; Stadium Circuit, mit Arenen und spektakulären Sprüngen. Viele weitere Offline- und Online-Modi werden einen wesentlichen Teil von GRAVEL ausmachen und werden im Laufe der nächsten Wochen angekündigt.

Die TV-Show

Auf seinem Weg zu Ruhm und Ehre wird der Spieler von dem GRAVEL-TV KANAL, der das OFFROAD MASTERS Format zeigt, begleitet. Durch Herausforderungen und Events, die sämtlichen Disziplinen im Spiel gewidmet sind, muss der Fahrer die FINALLIGA erreichen und den Champion der vorherigen Edition herausfordern, um als neuer OFFROAD MASTER gekrönt zu werden. Die Route ist mit zunehmend schwierigeren Herausforderungen übersäht, aber auch mit Spezialisten-Fahrern der jeweiligen Disziplin, echten MEISTERN, die selbst den erfahrensten Spieler auf die Probe stellen werden.

Unreal Engine 4

GRAVEL ist das erste Spiel von Milestone, das mit der Unreal Engine 4 entwickelt wird. Diese Engine sorgt für eine unglaubliche Grafikqualität mit beeindruckend realistischen Licht- und Partikeleffekten. Darüber hinaus können dank ihrer technischen Features neue Spielmodi entwickelt werden, einschließlich freier Flächen, völlig neue gestalteter Physik und vielem mehr.

Das Spiel soll im Sommer auf PS4 Pro, PS4, Xbox One und STEAM verfügbar sein.