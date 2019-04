Gratis Comic Tag 2019 – Das Line-Up zum 11. Mai

Der jährliche Gratis Comic Tag erwartet uns diesmal am Samstag, den 11. Mai 2019. Unter den zahlreichen Comic-Heften for free sind erneut viele namhafte Vertreter dabei. Darunter: KAZÉ MANGA, Panini Comics, Egmont, Bröseline, Carlsen, Manga Cult und viele bekannte und neue Verlage mehr.

Was erwartet mich am GCT?

Der Gratis Comic Tag zelebriert den Kult von Comics und Manga. Hier haben Leser die Chance Proben von Heften und Büchern abzuholen, die sie interessieren könnten. Beispiele gibt es dafür genug. Die Gratis Comics dienen dazu mit einer neuen Serie anzufangen oder auf Schnupperkurs auf Neues zu gehen. Außerdem haben neue Zeichner und Autoren die Chance ihr Werk unter die Leute zu bringen. Der Tag ist also ein Gewinn für jeden Comic Fan. Eine komplette Liste zu den Comics seht ihr hier oder auf der Homepage. Macht euch am besten schon einen Zettel mit den Heften, die ihr am dringendsten braucht!

Alle Comics und Mangas:

BLACK TORCH

CAPTAIN BERLIN (Empfehlung)

DER KRIEG DER KNIRPSE

DONALD DUCK

SENECA AKTE II

AUSTRIAN SUPERHEROES

WERNER (Empfehlung)

DRAGON BALL SD (Empfehlung)

ENDZEIT

FOLGE DEN WOLKEN NACH NORD-NORDWEST

UNSCHLAGBAR

IN TIEFEN WÄLDERN TRÄUMEN LAUSCHEN

REICHE DER PHANTASIE

VOLTRON

CREEPY PAST

SIMON SPECTOR

LUCKY LUKE HOMMAGE 2

RAGNA CRIMSON

RENJOH DESPERADO

KULTGESCHICHTEN

CELLS AT WORK

EX-ARM

HEROES IN CRISIS

SPIDER-MAN (Empfehlung)

TRACHT MAN (Empfehlung, weil klingt lustig)

DAS GOLDENE ZEITALTER

HILDA UND DIE VOGELPARADE

BOUNCER

GHOST MONEY

BROCELIANDE

CONAN

LAZARUS

KAMO

ES WAR EINMAL… DER MENSCH

Unter allen teilnehmenden Fachgeschäften zu dieser Popkultur Comic & Co. werden pro Besucher in der Regel 5 Hefte ausgehändigt. In einigen Geschäften findet sich sogar so mancher Zeichner wieder für eine Autogrammstunde und weitere Ereignisse finden parallel statt. Dies ist jedoch von Handel zu Handel unterschiedlich. Teilnehmende Geschäfte in der Nähe können über die Händlersuche gefunden werden. Das Event solltet ihr euch nicht entgehen lassen!

Der Trailer zum Gratis Comic Tag 2019.



Quelle Bild: Gratis Comic Tag Homepage