Gratis Comic Tag 2017 – Datum und Comics stehen fest!

Der Gratis Comic Tag findet zum wiederholten Male im Mai statt! Am Samstag den 13. Mai können erneut Leser in ganz Deutschland sich eine Handvoll gratis Comics in die Tasche stecken. (!Mitnahmemenge je nach Händler und Verfügbarkeit unterschiedlich!) Unter den üblichen Verdächtigen, wie der Marvel und DC Comics, verstecken sich auch noch andere besondere Perlen, die man nicht außer Acht lassen darf. Zum Beispiel One-Punch Man, Predator vs. Judge Dredd vs. Aliens oder Sherlock. Sherlock ist sogar eine Manga-Adaption der erfolgreichen BBC-Serie zum berühmtesten Detektiv der Welt. Am besten ihr sucht euch schon mal fünf Comics heraus, die ihr haben wollt. In der Regel werden mindestens fünf gratis Comics pro Kopf verteilt.

Auf der Homepage des Gratis Comic Tag könnt ihr die teilnehmenden Geschäfte finden, sowie die komplette Sammlung der Comics.

Hier sind meine persönlichen Favoriten:

Sherlock

Spider-Man

DC Rebirth

Felix Leiter

Fairy Tail

Bildquelle: Gratis Comic Tag Facebook

Hier noch ein Video zum Comic-Event!