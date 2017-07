Grafikvergleich im Video – Forza 7 (Xbox One X) vs. GT Sport (PS4 Pro)

In den Weiten von Youtube sind zwei Videos aufgetaucht, die einen Grafikvergleich zwischen den beiden Rennspielen Forza 7 und GT Sport zeigen. Dabei läuft Forza 7 auf einer Xbox One X, während Gran Turismo Sport auf einer Playstation 4 Pro gespielt wird.

Zuletzt wurden beide Spiele auf der diesjährigen E3 in Los Angeles gezeigt und beide Spiele wurden auf der jeweiligen Konsole als kleine Leistungsreferenz herangezogen. Neben den Unterschieden im SOund bemerkt man auch im Falle von GT Sport eine relative Statik, was das Fahrzeug und die Umgebung anbelangt. Dagegen bemerkt man bei Forza Motorsport 7 sichtlich mehr Dynamik. Achtet beispielsweise mal auf die leichten Bewegungen der Spoiler bei hohen Geschwindigkeiten und in Kurven.

Quelle: oneangrygamer.net