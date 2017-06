God of War: Kein Open-World-Spiel

Von Seiten Sonys sind nun einige neue Details zum kommenden God of War Titel erschienen. So ist das Prinzip von Sony Santa Monica im kommenden Titel den Spielern eine geöffnete Spielwelt zu bieten, jedoch kein Open-World-Prinzip wie es aktuell wohl üblicher wäre.

Die Macher der bekannten Spielereihe werden ihrem Spielprinzip treu bleiben und aus dem kommenden Titel kein Open-World-Spiel gestalten. Vielmehr wollen sie die Spieler zusammen mit Kratos und seinem Sohn Atreus auf Erkundungstour schicken. Diese neuen Informationen gab Game Director Cory Barlog nun in einem Interview mit Polygon bekannt. Er wollte aus dem neuen God of War nicht ein Spiel erschaffen in dem die Spieler durch eine offene Welt rennen und eine „Checkliste“ abarbeiten indem sie von Quest zu Quest eifern.

Vielmehr ist gedacht das sich die Spielwelt je nach Fortschritt des Spielers immer mehr öffnet und ihm trotzdem den Freiraum bietet die Erkundungen und Ziele selbst zu gestalten die man erreichen möchte. Sony Santa Monica Setzt auf eine Spielwelt die voller Geheimnisse steckt und so die Community anregt auf eigene Faust auf Entdeckungstour zu gehen um sich so seinen Fortschritt zu erarbeiten. Insgesamt soll die menschliche Neugier geweckt werden indem man im entfernten Horizont kleine Merkmale erkennt die man aber nur bereisen kann. Nachdem man dort angelangt ist öffnet sich für den Spieler ein komplett neues Level und es kann vorkommen das man einen nie zuvor gesehenen Schauplatz entdeckt.

God of War erscheint Anfang 2018 exklusiv für die Playstation 4.