Gigabyte AERO 14/15/15X jetzt mit neuer Intel CPU-Generation

GIGABYTE AERO Laptops jetzt mit modernster Intel® Core™ CPU der 8ten Generation

Das Original jetzt mit 144Hz Gaming Display und ultradünnem 5mm Rahmen

Der leichte und flache Laptop Allrounder | Erlebe völlig neue Performance-Level mit AERO 14/15/15X

Die stylische AERO Serie von GIGABYTE hat mit ihrem Stil, ihrer Qualität und der unfassbaren Leistung die Medien auf der ganzen Welt begeistert und sich bei namhaften Testern den Ruf als „Must Have“ Laptop erarbeitet. Nun folgt mit dem Upgrade auf die brandneue Intel® Core™ i7-8750H CPU, die leistungsstarke NVIDIA® GeForce® GTX 10 Graphics Serie und das Display mit blitzschneller 144Hz Bildwiederholungsrate und 5mm dünnem Rahmen der nächste Sprung in Sachen Performance. All das, in einem ultraflachen 18mm hohen Gehäuse!

Das weltweit erste 144Hz Extreme Gaming Display mit 5mm dünnem Rahmen

Das brandneue AERO 15 / 15X sticht einmal mehr mit seiner Qualität aus der Masse heraus und ist mit 144Hz Full HD IPS Display inklusive X-Rite™ Pantone® Farbkalibrierung ausgestattet. Dadurch genießen Nutzer eine bislang unerreichte Farbechtheit bei einer extrem hohen Bildwiederholungsrate und einem weiten Betrachtungswinkel. In Kombination mit dem nahezu rahmenlosen Display bietet das AERO 15 / 15X damit ein einzigartiges und überlegenes Laptop-Display. Dank des optionalen 4K ADOBE 100% RGB Display des AERO 15X kommen Nutzer zudem in den Genuss von extra scharfen Details.

Überlegene, unerreichte CPU- und Grafik-Performance

In der neuen AERO Serie arbeitet die ultraschnelle Intel® Core™ i7-8750H der 8ten Generation. Dank seiner neuartigen Coffee Lake Architektur mit 6-Kern-Multitasking ist der i7-8750H dem bisherigen i7-7700HQ in Cinebench R15 Tests bis zu 50% überlegen. Um Nutzern das Maximum an Grafikleistung zu bieten, kommt auch in der neuen AERO Serie GeForce® GTX 10 Grafik-Technologie zum Einsatz.

Dolby Atmos und Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung für anspruchsvolle Gamer

Dolby Atmos® ist das Maß aller Dinge in Sachen immersivem Sound und daher erste Wahl für die neuen AERO Modelle. Dem bisherigen Surround Sound deutlich überlegen, verschafft Dolby Atmos den entscheidenden Vorteil in engen Matches und steigert mit verbesserter Ortung das Mittendrin-Gefühl für ein noch intensiveres Gaming-Erlebnis. Das exakte dreidimensionale Orten von Mitspielern und Gegnern erlaubt es dir schneller und präziser zu reagieren. Zusätzliche neue Funktion wie das Dolby Atmos Control Panel und das visuelle Sound Radar Overlay geben dir dabei zusätzliche Möglichkeiten Dolby Atmos an deine Vorlieben anzupassen. Das AERO15 / 15X verfügt außerdem über eine Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung, N-Key Rollover und Makro-Funktion für jede Taste. Sowohl Sound als auch Tastatur sind speziell dafür entwickelt, dir das perfekte Gaming-Erlebnis zu bieten!

Technische Daten AERO 15X (i7-8750H):

OS: Windows 10 Pro / Windows 10

Windows 10 Pro / Windows 10 CPU: Intel® Core™ i7-8750H der 8ten Generation (2.2 GHz-4.1 GHz)

Intel® Core™ i7-8750H der 8ten Generation (2.2 GHz-4.1 GHz) Display: Entspiegeltes 15,6″ FHD 144Hz 1920×1080 IPS LCD-Display mit extra dünnem Rahmen / Entspiegeltes 15,6″ UHD Adobe RGB 100% 3840×2160 IPS LCD-Display mit extra dünnem Rahmen

*X-Rite™ Pantone® zertifiziert

Entspiegeltes 15,6″ FHD 144Hz 1920×1080 IPS LCD-Display mit extra dünnem Rahmen / Entspiegeltes 15,6″ UHD Adobe RGB 100% 3840×2160 IPS LCD-Display mit extra dünnem Rahmen *X-Rite™ Pantone® zertifiziert Systemspeicher: 8 GB/16 GB DDR4 2400 2 Slots (Max 32 GB)

8 GB/16 GB DDR4 2400 2 Slots (Max 32 GB) Grafikkarte: Intel® UHD Graphics 630

NVIDIA® GeForce® GTX 1070 GDDR5 8 GB

unterstützt NVIDIA® Optimus™ Technologie

Intel® UHD Graphics 630 NVIDIA® GeForce® GTX 1070 GDDR5 8 GB unterstützt NVIDIA® Optimus™ Technologie Speicher: 2 x M.2 SSD Slots (Type 2280, NVMe PCIe & 1x SATA / 1x PCIe)*

2 x M.2 SSD Slots (Type 2280, NVMe PCIe & 1x SATA / 1x PCIe)* Tastatur: GIGABYTE FUSION RGB Tastatur mit Einzeltastenbeleuchtung

GIGABYTE FUSION RGB Tastatur mit Einzeltastenbeleuchtung I/O Port: 2x USB 3.1 Gen1 (Typ-A), 1x USB 3.1 Gen2 (Typ-A), 1x Thunderbolt™ 3 (USB Typ-C), HDMI 2.0, mini-DP 1.4, Kopfhörer-out (Audio-in Combo), SD-Kartenleser, DC-in RJ-45

2x USB 3.1 Gen1 (Typ-A), 1x USB 3.1 Gen2 (Typ-A), 1x Thunderbolt™ 3 (USB Typ-C), HDMI 2.0, mini-DP 1.4, Kopfhörer-out (Audio-in Combo), SD-Kartenleser, DC-in RJ-45 Audio: 2x 2 Watt Lautsprecher, Mikrofon, Dolby Atmos®

2x 2 Watt Lautsprecher, Mikrofon, Dolby Atmos® Akku: Li Polymer 94,24 Wh

Li Polymer 94,24 Wh Abmessungen: 356,4(B) x 250(T) x 18,9(H) mm

356,4(B) x 250(T) x 18,9(H) mm Gewicht: ~2,04 kg (mit Akku, M.2 SSD)

AERO 15 (i7-8750H):

OS: Windows 10 Pro / Windows 10

Windows 10 Pro / Windows 10 CPU: Intel® Core™ i7-8750H der 8ten Generation (2.2 GHz-4.1 GHz)

Intel® Core™ i7-8750H der 8ten Generation (2.2 GHz-4.1 GHz) Display: Entspiegeltes 15,6″ FHD 144Hz 1920×1080 IPS LCD-Display mit extra dünnem Rahmen

*X-Rite™ Pantone® zertifiziert

Entspiegeltes 15,6″ FHD 144Hz 1920×1080 IPS LCD-Display mit extra dünnem Rahmen *X-Rite™ Pantone® zertifiziert Systemspeicher: 8 GB/16 GB DDR4 2400 2 Slots (Max 32 GB)

8 GB/16 GB DDR4 2400 2 Slots (Max 32 GB) Grafikkarte: Intel® UHD Graphics 630

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 GDDR5 6 GB

unterstützt NVIDIA® Optimus™ Technologie

Intel® UHD Graphics 630 NVIDIA® GeForce® GTX 1060 GDDR5 6 GB unterstützt NVIDIA® Optimus™ Technologie Speicher: 2 x M.2 SSD Slots (Type 2280, NVMe PCIe & 1x SATA / 1x PCIe)*

2 x M.2 SSD Slots (Type 2280, NVMe PCIe & 1x SATA / 1x PCIe)* Tastatur: GIGABYTE FUSION RGB Tastatur mit Einzeltastenbeleuchtung

GIGABYTE FUSION RGB Tastatur mit Einzeltastenbeleuchtung I/O Port: 2x USB 3.1 Gen1 (Typ-A), 1x USB 3.1 Gen2 (Typ-A), 1x Thunderbolt™ 3 (USB Typ-C), HDMI 2.0, mini-DP 1.4, Kopfhörer-out (Audio-in Combo), SD-Kartenleser, DC-in RJ-45

2x USB 3.1 Gen1 (Typ-A), 1x USB 3.1 Gen2 (Typ-A), 1x Thunderbolt™ 3 (USB Typ-C), HDMI 2.0, mini-DP 1.4, Kopfhörer-out (Audio-in Combo), SD-Kartenleser, DC-in RJ-45 Audio: 2x 2 Watt Lautsprecher, Mikrofon, Dolby Atmos®

2x 2 Watt Lautsprecher, Mikrofon, Dolby Atmos® Akku: Li Polymer 94,24 Wh

Li Polymer 94,24 Wh Abmessungen: 356,4(B) x 250(T) x 18,9(H) mm

356,4(B) x 250(T) x 18,9(H) mm Gewicht: ~2,04 kg (mit Akku, M.2 SSD)

AERO 14 (i7-8750H):