Ghost War – Kostenlose Erweiterung für Ghost Recon Wildlands

Ein neues Video macht seine Runde. Es zeigt Inhalte und Tipps hinsichtlich der neuen Erweiterung Ghost War. Aber auch ein neuer Klassentrailer ist erschienen. Wir haben heute beides für euch.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands wurde von Ubisoft Paris entwickelt. Der Militär-Shooter kann komplett allein oder gemeinsam mit bis zu vier Spielern kooperativ gespielt werden. Ihr habt absolute Entscheidungsfreiheit in den Einsätzen, könnt eure Herangehensweise frei wählen und dabei beobachten, wie die Spielwelt auf euer Handeln reagiert. Ihr habt die Wahl, ob ihr bei Nacht einen Schleichangriff startet, laut vorstürmt oder die Gegner mit einem Simultanschuss erledigt. Jede Vorgehensweise zieht Konsequenzen nach sich, bei der ihr improvisiert und eure Pläne anpassen müsst, um beim Abschluss den Erfolg jedes Einsatzes zu garantieren.

Ghost War erscheint am 10. Oktober als kostenloses Update für alle Besitzer des Spiels. In Ghost War treten zwei Teams aus vier Spielern in einer Deathmatch-Erfahrung gegeneinander an. Wie bereits im Hauptspiel ist hierbei das taktische Zusammenspiel als Trupp von besonderer Bedeutung, Strategie ist ebenso wichtig wie die Fähigkeiten des Einzelnen. Die Teams wählen aus verschiedenen Klassen, sie sich auf drei Kategorien verteilen: Sturmsoldat, Scharfschütze und Unterstützung. Jede von ihnen nimmt eine besondere Rolle auf dem Schlachtfeld ein und hilft, die riesigen offenen Karten zu durchqueren und die Gegner auszuschalten.