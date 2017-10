[Gewinnspiel] Warner Bros. Pictures und Game2Gether verlosen 300 – Rise of an Empire Fan-Pakete

Wieder gibt es ein Gewinnspiel!

Die Verfilmung von Frank Millers neuestem Comicroman „Xerxes“ wird mit derselben atemberaubenden Optik erzählt wie der Blockbuster „300“: Dieses neue Kapitel des Epos führt uns auf ein weiteres Schlachtfeld – das Meer: Der griechische General Themistokles versucht ganz Griechenland zu vereinen, indem er einen Angriff wagt, der in diesem Krieg die Wende bringen wird.

In „300: Rise of an Empire“ trifft Themistokles auf das gewaltige persische Invasionsheer unter der Führung des zum Gott erhobenen Xerxes und der rachsüchtigen Flottenkommandeurin Artemisia.

Warner Bros. Pictures präsentiert in Zusammenarbeit mit Legendary Pictures eine Cruel and Unusual Films/Mark Canton/Gianni Nunnari Produktion: „300: Rise of an Empire“. Die Hauptrollen in dem Action-Abenteuer spielen Sullivan Stapleton („Gangster Squad“) als Themistokles und Eva Green („Dark Shadows“, „Casino Royale“) als Artemesia. Lena Headey spielt wie in „300“ die Spartanerkönigin Gorgo, Hans Matheson („Kampf der Titanen“) übernimmt die Rolle des Aeskylos, und Rodrigo Santoro ist wieder als Perserkönig Xerxes zu sehen.

Noam Murro inszeniert das Drehbuch von Zack Snyder & Kurt Johnstad nach dem Comicroman „Xerxes“ von Frank Miller. Als Produzenten sind Gianni Nunnari, Mark Canton, Zack Snyder, Deborah Snyder und Bernie Goldmann beteiligt. Als Executive Producers fungieren Thomas Tull, Frank Miller, Stephen Jones und Jon Jashni.

Zum kreativen Team zählen Kameramann Simon Duggan, Produktionsdesigner Patrick Tatopoulos, Cutter Wyatt Smith und Kostümdesignerin Alexandra Byrne. Die Musik komponierte Federico Jusid.

