[Gewinnspiel] VIP Tickets für das erste Heimspiel von Borussia Dortmund gewinnen

PES 2018, die Fußball-Simulation aus dem Hause Konami, wird in der kommenden Woche auf der Gamescom in Köln vor tausenden begeisterten Fans präsentiert und natürlich werden auch wir vor Ort sein. Rund drei Wochen vor dem Release am 14. September können Gamer den Titel bereits auf Herz und Nieren testen.

Um die Wartezeit auf den neuesten Teil der Pro Evolution Soccer-Reihe zu verkürzen, verlost Game2Gether in Zusammenarbeit mit Konami, Partner von Borussia Dortmund, 1×2 VIP Tickets für die PES-Loge im Dortmunder Signal Iduna Park beim ersten Heimspiel gegen Hertha BSC am 26.08.2017 um 18:30 Uhr. Während sich die Gamer am letzten Tag der Gamescom noch durch volle Hallen quetschen, genießt du zusammen mit deiner Begleitung besten Fußball inklusive Speisen, Getränken und der besten Sicht aufs Spielfeld.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr folgendes Formular ausfüllen:

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Schweiz. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Gewinner wird nach Teilnahmeschluss am Mittwoch (23.08.17) durch das Los-Verfahren ermittelt, per E-Mail benachrichtigt und muss innerhalb 24 Stunden reagieren um Anspruch auf den Gewinn zu erhalten. Die Auszahlung in Bar und Umtausch ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Übergabe der Tickets erfolgt durch Konami am Spieltag in Dortmund. An- und Abreise müssen selbst organisiert werden und sind nicht im Gewinn enthalten.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Name des Gewinners und dessen Begleiters wird an Mitarbeiter von Konami weitergeleitet.

Teilnahmeschluss ist 22.08.2017, 22:00 Uhr