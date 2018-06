[Gewinnspiel] Game2Gether verlost PES 2018 in der BVB Edition inklusive BVB Trikot

Die Fußballsaison 2017/18 neigt sich mit der Weltmeisterschaft ihrem Ende zu. Um Platz für Neueszu schaffen, haben wir unser Lager geplündert und festgestellt, dass wir noch etwas zum Verlosen gefunden haben. In Zusammenarbeit mit Konami und Toll Relations verlosen wir einmal die BVB-Edition von PES 2018 für Xbox One inklusive eines BVB-Heimtrikots der vergangenen Saison. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich das Formular weiter unten ausfüllen und landet damit im Lostopf.

Gewinn

Zu gewinnen gibt es für einen Gewinner

1x PES 2018 für Xbox One in der BVB-Edition

1x PES 2018 Heimtrikot des BVBs in Größe L

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Schweiz. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Versand der Gewinne erfolgt nachdem der ausgeloste Teilnehmer sich innerhalb spätestens 48 Stunden nach der Gewinnbenachrichtung mit der Versandadresse zurück gemeldet hat. Die Auszahlung in Bar und Umtausch ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach Beedinigung der Verlosung und Versand des Gewinnes werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 30.06.2018, 20:00 Uhr