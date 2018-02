[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Mystery-Crime-Serie The Five

12Zum Start der ersten Staffel von The Five auf Blu-Ray und DVD am 08. Februar habt Ihr die Chance bei uns ein Exemplar davon zu gewinnen!

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst Ihr das Formular weiter unten ausfüllen und landet damit im Lostopf.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und gute Unterhaltung mit The Five!

Beim Spielen im Park verlieren die vier Freunde Mark, Pru, Danny und Slade den kleinen Bruder von Mark, Jesse. 20 Jahre später taucht die DNA des totgeglaubten Jesse an einem Tatort auf. Die erste TV-Produktion des 10-fachen New York Times Bestseller-Autoren Harlan Coban überzeugt durch seinen messserschafen Sinn für Humor und eine fesselnde Crime-Story.



Als Kinder sind Mark, Pru, Danny und Slade unzertrennlich. Die vier Freunde sind 12 Jahre, als sie im Park spielen und Marks kleiner Bruder Jesse ihnen folgt. Genervt von dem 5-jährigen schicken sie ihn weg, ohne zu ahnen, dass sie ihn nie wieder sehen werden. Jesse rennt weg und taucht nie wieder auf. 20 Jahre später ermittelt Danny, mittlerweile Polizist, in einem Mordfall und bekommt eine schockierende Nachricht: Jesses DNA wurde am Tatort gefunden. Das heißt Jesse lebt und ist irgendwo da draußen…

THE FIVE stammt aus der Feder des 10-fachen New York Times Bestseller-Autors Harlan Coben, der mit seinen Veröffentlichungen (u.a. „Böses Spiel – Myron Bolitar ermittelt“, „Der Preis der Lüge“) als einer der wichtigsten und erfolgreichsten Thrillerautoren seiner Generation gilt. Die 10-teilige Serie ist seine erste exklusive Fernsehproduktion, bei der er außerdem als ausführender Produzent fungierte. Provokant und unverwechselbar – mit Cobens rasiermesserscharfem Sinn für Humor ist THE FIVE eine fesselnde Prime-Time-Crime-Serie, die Folge für Folge mit schockierenden Twists und unerwarteten Wendungen überrascht.

Gewinnspielformular:

Gewinn:

Zu gewinnen gibt es die erste Staffel von The Five auf Blu-Ray oder DVD.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Schweiz. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer möglich, maximal 2 Lose zu erspielen. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Versand der Gewinne erfolgt nach der Ziehung und eurer Bestätigung. Die Auszahlung in Bar und Umtausch ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist 25.02.2018, 20:00 Uhr