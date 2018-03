[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Kinokarten und Rucksack zum Start von Operation: 12 Strong

Zum Start von Operation: 12 Strong am 08. März könnt Ihr bei uns Kinokarten gewinnen! Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst Ihr das Gewinnspielformular weiter unten korrekt ausfüllen und landet damit im Lostopf!

Während die ganze Welt in den ersten Folgetagen der Terroranschläge vom 11. September 2001 weiter schockiert den Atem anhält, entsendet die US-amerikanische Regierung eine erste Bodenspezialeinheit von nur zwölf Elitesoldaten auf eine lebensgefährliche Mission nach Afghanistan. Keiner von ihnen weiß, was sie dort erwartet oder ob sie ihre Familien je wiedersehen werden. Mitch Nelson (CHRIS HEMSWORTH), der noch neue befehlshabende Captain, führt seine Männer direkt in das unwegsame Gebiet des Hindukusch-Gebirges, um mit diplomatischem Geschick und großem Mut die dort kontrollierende afghanischen Nordallianz zu einem bislang ungeahnten Bündnis im Kampf gegen die gemeinsamen Gegner aus Taliban- und Al-Kaida-Kämpfern, zu überzeugen. Gegenseitiges Misstrauen und kulturelle Unterschiede erschweren die Zusammenarbeit nicht weniger als der Mangel an moderner Ausrüstung. Die ungewohnten und archaischen Kampfstrategien der afghanischen Reitersoldaten stellen die hochtechnisiert ausgebildeten US-Elitesoldaten vor weitere gefährliche Herausforderungen. Der zahlenmäßig weit überlegene, gnadenlose Gegner lässt die Überlebenschancen der ungleichen Verbündeten schon bald komplett aussichtslos erscheinen…

