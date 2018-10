[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Fanpakete zum Kinostart von Hunter Killer

Zum Kinostart des Thrillers Hunter Killer mit Gerard Butler und Gary Oldman am 25. Oktober habt Ihr bei uns die Chance eines von zwei Fanpaketen zu gewinnen!

Um an der Verlosung der Fanpakete teilzunehmen müsst Ihr das Gewinnspielformular weiter unten richtig ausfüllen. Damit landet Ihr im Lostopf.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und gute Unterhaltung mit Hunter Killer!



Captain Joe Glass (Gerard Butler) wird auf Rettungsmission für ein in Not geratenes amerikanisches U-Boot in den Arktischen Ozean entsandt. Dabei findet er heraus, dass ein russischer General einen Putsch weltweiten Ausmaßes plant und den russischen Präsidenten in seiner Gewalt hat. Mit einer Elite-Einheit von Navy SEALs macht sich Glass auf, den entführten Präsidenten zu retten und während der waghalsigen Fahrt durch feindliche Gewässer zu verhindern, dass ein neuer Weltkrieg ausbricht.

Gewinnspielformular

Wird geladen…

Fanpakete

Zu gewinnen gibt es eines von zwei Fanpaketen mit je folgenden Inhalten:

2 Kinotickets

Poster

Blu-Ray: Criminal Squad

Teilnahmebedingungen:Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Schweiz. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer möglich, maximal 2 Lose zu erspielen. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Versand der Gewinne erfolgt nach der Ziehung und eurer Bestätigung. Die Auszahlung in Bar und Umtausch ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 31.10.2018, 20:00 Uhr