[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Fanpaket zu Skyscraper

Zum Kinostart des neuen Actionstreifens Skyscraper mit Dwayne The Rock Johnson am 12. Juli habt Ihr bei uns die Möglichkeit ein Fanpaket abzustauben.

Dazu müsst Ihr das bekannt Gewinspielformular ausfüllen und landet damit in unserem Lostopf.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und gute Unterhaltung mit Skyscraper!

Einst war Kriegsveteran Will Sawyer (Dwayne Johnson) Geiselnahme-Experte beim FBI, heute verantwortet er die Sicherheit von Wolkenkratzern. Als er in China einen Auftrag annimmt, steht dort plötzlich das höchste und sicherste Gebäude der Welt in Flammen, wofür er verantwortlich gemacht werden soll. Doch damit nicht genug – oberhalb der Feuerlinie sitzt Wills Familie in der Falle…



Gewinn

Zu gewinnen gibt es ein Fanpaket bestehend aus einem Plakat und einem Multi-Media-Tool.

Mit Einfachheit und ultradünner Mobilität entworfen, ist iQ+ ein Ladekabel, ein Sync-Kabel, ein tragbarer Datenspeicher, ein Micro SD (TF) Kartenlesegerät, ein SIM-Kartenauswurfwerkzeug und eine Powerbank mit 4500mAh. Mit dem leichten und kompakten Design,sichert es Daten, erweitert den Speicher und lädt mobile Geräte ohne die Hilfe von anderen Zubehör, wodurch jede Reise an Bequemlichkeit gewinnt. USB-Sync-Kabel / USB-Ladekabel / 4500mAh-Akku, Grade-A, Li-Poly / 500+ Akkuladezyklen / 1500 mAh Leistung / Micro SD / TR Kartenleser bis zu 128 GB / mobiler Datenspeiche per Speicherkarte bis zu 128 GB / SIM-Auswurfwerkzeug / 4fache maximale Sicherheit: Überstrom-, Überspannungs-, Überladungs- und Kurzschlussschutz.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Schweiz. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer möglich, maximal 2 Lose zu erspielen. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Versand der Gewinne erfolgt nach der Ziehung und eurer Bestätigung. Die Auszahlung in Bar und Umtausch ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 09.07.2018, 20:00 Uhr