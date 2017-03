[Gewinnspiel] Game2Gether verlost die erste Staffel von Trapped – Gefangen in Island

Zum Heimkinostart der ersten Staffel von Trapped – Gefangen im Island habt Ihr die Möglichkeit die DVD der isländischen Erfolgsserie zu gewinnen. Dazu müsst Ihr das Gewinnspielformular weiter unten ausfüllen und landet so im Lostopf.

Seydisfjordur im Winter: Das malerische Dorf liegt an einem tiefen Fjord an der nordöstlichen Küste Islands. Als dort eine dänische Fähre im Hafen anlegt, wird zeitgleich eine grausam zerstückelte Leiche in Ufernähe entdeckt. Der verschlafene Ort gerät durch dieses Ereignis völlig aus den Fugen. Sofort will die Polizei aus Reykjavik zur Aufklärung des Falles anreisen. Doch ein gewaltiger Schneesturm schneidet das Fischerdorf von der Außenwelt ab. So ist der aus Reykjavik strafversetzte Kommissar Andri (Ólafur Darri Ólafsson) gezwungen, den Mörder alleine zu fassen. Dabei lüftet er ein tief verborgenes Geheimnis des Dorfes.

Der isländische Regisseur und Schauspieler Baltasar Kormákur hat sich bereits mit seinen Spielfilmen (2 Guns“ oder „Everest“) international etabliert. Mit TRAPPED – GEFANGENIN ISLAND hat er nun in einer internationalen Koproduktion mit dem isländischen Fernsehen RÚV und dem ZDF erstmalig ein Serienprojekt umgesetzt. Als musikalische Unterstützung holte er sich den mit einem Golden Globe ausgezeichneten Musiker Jóhann Jóhannsson mit an Bord. In der Hauptrolle ist der international anerkannte isländische Darsteller Ólafur Darri Ólafsson („True Detective“, „Zoolander 2“) zu sehen.

