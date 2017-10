[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Buch „Papa ruft an“

Heute erscheint Papa ruft an, eine Sammlung von amüsanten Geschichten über die Eltern und insbesondere den Vater von Autor Sebastian Bielendorfer. Bei uns habt Ihr die Chance ein Exemplar davon zu gewinnen sowie die Blu-Ray von Jurassic Park. Was es damit auf sich hat? Der Film spielt im Buch eine kleine Rolle:

» Da lief dieser Film mit den Dinosauriern im Kino. «

» Jurassic Park. «

» Der, wo die Blut von so Mücken benutzen. «

» JURASSIC PARK. «

» Und dann geht alles schief. «

» JUUURASSSIC PARK, MAMA ! ! ! «

» Genau, der war das. Du warst so begeistert damals.«

Um am Gewinnspiel teilzunehmen müsst Ihr das Formular weiter unten richtig ausfüllen und landet damit schon im Lostopf.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß mit Papa ruft an!

Wenn die Floppy-Disks nicht in den CD-Spieler passen wollen und weder die Nachbarschaft noch Apples Siri jemals wieder mit Vater sprechen möchten, dann muss Bastian dran glauben. Nachdem das Lehrerkind bereits seine Mutter fit gemacht hat fürs Weppzwonull, ist nun Vater dran — und der zahlt es dem Sohn mit ungebetenen Ratschlägen zurück. Denn auch jenseits der dreißig gelingt es Bastian kaum, die Familienbande zu entwaffnen — vor allem, weil Vater Bielendorfer auch noch Schützenhilfe am Rotstift bekommen hat: Neffe Ludger ist zwar erst zwölf, er hält seinen Babysitter Basti aber so auf Trab, dass man am Ende nicht mehr weiß, wer hier eigentlich auf wen aufpasst …

Gewinn

Zu gewinnen gibt es ein Paket bestehend aus dem Buch Papa ruft an sowie der Blu-Ray Jurassic Park.

Teilnahmeschluss ist 10.10.2017, 20:00 Uhr