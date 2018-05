[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Blu-Ray zu The Commuter

Zum Heimkinostart von The Commuter am 17. Mai habt Ihr die Chance bei uns die Blu-Ray dazu zu gewinnen! The Commuter erscheint auf DVD, Blu-Ray, Blu-Ray-Steelbook, als 4K UHD sowie digital.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen müsst Ihr das Formular weiter unten ausfüllen und landet damit im Lostopf.

Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und gute Unterhaltung mit The Commuter!



Mit Höchstgeschwindigkeit rast der Pendlerzug nun zu Ihnen nach Hause! Springen Sie auf und begleiten Sie Liam Neeson auf seiner rasanten Fahrt, bei der er nur wenige Stopps Zeit hat, um eine Katastrophe zu verhindern. Mit THE COMMUTER liefern Superstar Liam Neeson und Regisseur Jaume Collet-Serra nach ihrer Zusammenarbeit zu „Unknown Identity“ (2008) und „Non-Stop“ (2014) wieder einen mit Action und Spannung vollgepackten Thriller ab, der mit jeder Menge überraschender Twists aufwarten kann.

Gewinn

Zu gewinnen gibt es eines von zwei Filmpaketen mit je einem Poster und einer Blu-Ray des Films.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und Schweiz. Angestellte von Game2Gether und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer möglich, maximal 2 Lose zu erspielen. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Game2Gether den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Versand der Gewinne erfolgt nach der Ziehung und eurer Bestätigung. Die Auszahlung in Bar und Umtausch ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 20.05.2018, 20:00 Uhr